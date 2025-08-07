En medio de las polémicas de vestuario con Marc-André ter Stegen, Barcelona dejó libre a un referente

La pretemporada para Barcelona terminó con la capitanía de Marc-André ter Stegen, quien está en un grave conflicto con el presidente Joan Laporta luego de que el arquero se negara a firmar el informe médico tras su reciente operación lumbar. De hecho, por medio de un comunicado, hicieron oficial que será el uruguayo Ronald Araújo quien portará la cinta hasta nuevo aviso.

Debido a que el oriundo de Mönchengladbach solo estará tres meses afuera de las canchas, impidió que el Culé inscribiera a sus sustitutos con el 50% (o 80%) del margen salarial que hubiese liberado al estar más de cuatro meses de baja. Esto agravó más aún al conflicto. Y en medio de todo esto, se marchará Íñigo Martínez.

Al Nassr está muy cerca de quedarse con el zaguero nacido en Ondarroa, quien en su última renovación contractual acordó que si llegaba un club con una oferta que lo sedujera, desde Barcelona lo dejarían en libertad de acción porque generará un alivio en la masa salarial. Incluso, esta partida no le provocará dolores de cabeza a Hans Flick.

A la hora de conformar la base defensiva, el entrenador alemán contará con Araújo, Pau Cubarsí, Eric García y Andreas Christensen, además de que Jules Koundé y Gerard Martín pueden moverse en dicha zona. Ahora, solo restarán los detalles finales para que se concrete la salida de Martínez hacia Arabia Saudita, ya que el futbolista no entrenó junto a sus compañeros y se despidió del plantel.

Íñigo Martínez se fue de Barcelona a Al Nassr.

Los números de Íñigo Martínez en Barcelona

Íñigo Martínez llegó a Barcelona para la temporada 2023-2024 después de defender los colores de Athletic Club, y desde allí hasta la fecha afrontó un total de 71 encuentros, convirtió 3 goles y aportó 6 asistencias.

Los títulos de Íñigo Martínez en Barcelona

Durante su estadía en Barcelona, fueron tres los títulos que consiguió Íñigo Martínez.

Copa del Rey 2024-2025

Primera División de España 2024-2025

Supercopa de España 2025

