Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona

En medio de las polémicas de vestuario con Marc-André ter Stegen, Barcelona dejó libre a un referente

Barcelona confirmó la salida de un líder del plantel luego de haberle quitado la capitanía al arquero alemán.

Por Julián Mazzara

Íñigo Martínez quedó libre en Barcelona y ahora jugará con Cristiano Ronaldo en Al Nassr
© Getty ImagesÍñigo Martínez quedó libre en Barcelona y ahora jugará con Cristiano Ronaldo en Al Nassr

La pretemporada para Barcelona terminó con la capitanía de Marc-André ter Stegen, quien está en un grave conflicto con el presidente Joan Laporta luego de que el arquero se negara a firmar el informe médico tras su reciente operación lumbar. De hecho, por medio de un comunicado, hicieron oficial que será el uruguayo Ronald Araújo quien portará la cinta hasta nuevo aviso.

Debido a que el oriundo de Mönchengladbach solo estará tres meses afuera de las canchas, impidió que el Culé inscribiera a sus sustitutos con el 50% (o 80%) del margen salarial que hubiese liberado al estar más de cuatro meses de baja. Esto agravó más aún al conflicto. Y en medio de todo esto, se marchará Íñigo Martínez.

Al Nassr está muy cerca de quedarse con el zaguero nacido en Ondarroa, quien en su última renovación contractual acordó que si llegaba un club con una oferta que lo sedujera, desde Barcelona lo dejarían en libertad de acción porque generará un alivio en la masa salarial. Incluso, esta partida no le provocará dolores de cabeza a Hans Flick.

A la hora de conformar la base defensiva, el entrenador alemán contará con Araújo, Pau Cubarsí, Eric García y Andreas Christensen, además de que Jules Koundé y Gerard Martín pueden moverse en dicha zona. Ahora, solo restarán los detalles finales para que se concrete la salida de Martínez hacia Arabia Saudita, ya que el futbolista no entrenó junto a sus compañeros y se despidió del plantel.

Íñigo Martínez se fue de Barcelona a Al Nassr.

Íñigo Martínez se fue de Barcelona a Al Nassr.

Los números de Íñigo Martínez en Barcelona

Íñigo Martínez llegó a Barcelona para la temporada 2023-2024 después de defender los colores de Athletic Club, y desde allí hasta la fecha afrontó un total de 71 encuentros, convirtió 3 goles y aportó 6 asistencias.

Publicidad

Los títulos de Íñigo Martínez en Barcelona

Durante su estadía en Barcelona, fueron tres los títulos que consiguió Íñigo Martínez.

  • Copa del Rey 2024-2025
  • Primera División de España 2024-2025
  • Supercopa de España 2025
Ganó 9 títulos en Barcelona, jugó con Messi y lo ninguneó como a Lamine Yamal: “No marca la diferencia”

ver también

Ganó 9 títulos en Barcelona, jugó con Messi y lo ninguneó como a Lamine Yamal: “No marca la diferencia”

Joan Laporta se metió en la comparativa entre Lionel Messi y Lamine Yamal y aumentó la polémica: “No hay muchos como él”

ver también

Joan Laporta se metió en la comparativa entre Lionel Messi y Lamine Yamal y aumentó la polémica: “No hay muchos como él”

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

mgrosman
chicho grosman

Pase lo que pase contra Racing, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el técnico de Boca

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
Todavía no empezó LaLiga y Real Madrid ya denunció un favoritismo hacia Barcelona: “Esto es manipulación”
Fútbol europeo

Todavía no empezó LaLiga y Real Madrid ya denunció un favoritismo hacia Barcelona: “Esto es manipulación”

La insólita revelación que nadie sabía sobre Mauro Icardi: “Se comió una paloma delante de mí”
Fútbol Internacional

La insólita revelación que nadie sabía sobre Mauro Icardi: “Se comió una paloma delante de mí”

Mientras lucha por el Balón de Oro, Lamine Yamal sufrió una vandalización que incluyó a los siete enanitos de Blancanieves
Offside

Mientras lucha por el Balón de Oro, Lamine Yamal sufrió una vandalización que incluyó a los siete enanitos de Blancanieves

Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca: los detalles
Boca Juniors

Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca: los detalles

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo