Es hijo de un ex Boca, rechazó a la Selección Argentina y ahora podría ser el nuevo 9 del Milan

El mercado de transferencias en Europa continúa en marcha y Milan es uno de los protagonistas. El equipo italiano está en la búsqueda de un centrodelantero y negocia por Santi Giménez, el delantero nacido en Buenos Aires que juega para la Selección de México.

El hijo del exfutbolista de Boca Christian “Chaco” Giménez puede dejar Feyenoord para pegar el salto a la Serie A. Hasta el momento, la oferta del Rossonero no convenció al club neerlandés, que pretende alrededor de 40 millones de euros para desprenderse del goleador.

Según informan desde Italia, Milan puso sobre la mesa una cifra cercana a los 30 millones, algo que Feyenoord no está dispuesto a aceptar. Además, el club actual pretende que Giménez esté disponible el 29 de enero ante Lille, en lo que será el cierre de la fase de liga de la Champions League.

“Agradezco a la afición del Feyenoord desde el primer día me dieron el apoyo y les hemos dado algunas satisfacciones”, declaró tras su doblete en la goleada de su equipo al Bayern Múnich la última semana. Una frase con sabor a despedida. ¿Arma las valijas?

Por qué Santi Giménez rechazó jugar para la Selección Argentina

Pese a haber nacido en Buenos Aires, Santi Giménez no tuvo ninguna duda a la hora de elegir representar a México. El delantero se crió en ese país, donde también se formó futbolísticamente. Por eso, al igual que su padre, decidió jugar para el Tri.

“Hace tres años lo llamaron de la Selección Argentina para ir a la Sub 23 y él decidió México. Por una cuestión que vivió siempre aquí y él lo sintió así. Él tuvo la decisión“, declaró Chacho Giménez, padre del jugador, en 2024 para el podcast La Capitana.

Santi Giménez sueña con jugar en Boca

Giménez creció en México, pero el paso de Chaco por Boca también lo volvió un fanático. “La gente piensa que tengo que ser de Boca o de Cruz Azul. Soy de los dos. Son países diferentes“, declaró en agosto de 2024, dejando en claro que se identifica con el Xeneize.”

“Me gustaría jugar en Boca. Mi papá jugó en Boca y desde niño me inculcó esta pasión por Boca. Sería un sueño para mí“, explicó. De todas formas, avisó: Primero quiero hacer mi carrera en Europa. Quiero disfrutar. Después si se da, obviamente que me encantaría“.

Los números de Santi Giménez en Feyenoord

Desde su arribo a finales de julio de 2022, procedente de Cruz Azul, Santiago Giménez ya lleva disputados 104 partidos oficiales con el Feyenoord en los que aportó 64 goles y 14 asistencias. En los Países Bajos logró coronarse campeón de la temporada 2022/2023 de la Eredivisie, aportando 15 goles y 2 asistencias en esa campaña.

