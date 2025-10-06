Ex presidente de Barcelona reveló detalles inéditos de la llegada de Messi y contó por qué Riquelme no triunfó: “Falta de feeling”

A lo largo de su rica historia, por Barcelona pasaron algunos de los mejores jugadores argentinos de todos los tiempos. Lionel Messi hizo historia en el conjunto catalán, mientras que Diego Armando Maradona y Juan Román Riquelme no corrieron con la misma suerte, aunque tampoco dejaron una mala imagen. Quien pudo vestir la camiseta Culé fue Alfred Di Stéfano, pero por cuestiones burocráticas terminó en Real Madrid, donde se convirtió en leyenda.

Joan Gaspart es una figura clave de la política de Barcelona. Durante 22 años -de 1978 hasta el 2000- fue vicepresidente y entre 2000 y 2003 fue el máximo mandatario del elenco catalán, por lo que conoce de primera mano cómo fueron los pasos de Maradona, Riquelme y Messi por el Blaugrana y en diálogo con el periodista Rodrigo Rea repasó todos los temas.

Gaspart y el paso de Maradona por Barcelona

Luego de brillar con las camisetas de Argentinos Juniors y Boca, Diego Armando Maradona arribó a Barcelona en 1982, cuando Gaspart era vicepresidente de la entidad y así se lo contó a Rodrigo Rea: “La primera vez fui a Argentina a verlo en Argentinos Juniors, que en ese momento no quiso traspasarlo, era muy jovencito, me acuerdo de un Diego muy jovencito en su casa con sus papás y me dejó un recuerdo imborrable”.

Además, agregó: “Cuando lo conocí a Diego fui a su casa a cenar con sus padres, todavía no era ni la mitad de lo que fue, Diego me hizo jugar un partido con el en su casa en un pasillo que yo le dije: Diego no vas a poder pasar, toco con las manos las dos paredes, me ganó 13 a 0, no tengo ni idea como me hizo los goles, je. Esa habilidad con la pelota que tienen los argentinos es increíble, como la tuvo Maradona, Messi o Riquelme”.

En relación al corto paso por Barcelona, Gaspart afirmó: “La verdad que Diego fue uno de los mejores futbolistas que hubo en el mundo y en la historia, aquí la verdad que no tuvo suerte no porque no jugase bien, sino por las lesiones que tuvo, la hepatitis y la lesión grave que tuvo en el tobillo. Me dolío mucho porque yo creo que Diego podría haber hecho mucha historia como la hizo Lionel Messi”.

Diego Maradona en Barcelona. (Foto: Getty).

“Maradona no tenia un equipo tan bueno como lo pudo haber tenido Leo Messi, había buenos jugadores pero quizás no con la categoría o el nivel con el que se encontró Leo Messi. El gran jugador tiene que ir arropado de un buen equipo para triunfar”, completó Gaspart.

Gaspart y la llegada de Messi a Barcelona

En el año 2000, Lionel Messi llegó a Barcelona para terminar de formarse y también para realizar un tratamiento por un problema de crecimiento. Gaspart recordó cómo se dio su arribo y quién tuvo un rol clave: “Llegó con 13 o 14 años, a quien realmente hay que hacerle un monumento es a Carles Rexach, este fue el que de verdad me convenció como presidente que Leo iba a ser excepcional, siendo el mejor jugador del mundo hasta el día de hoy”.

También dijo: “Carles Rexach siempre dijo que cuando vio a Leo por primera vez ya vio hacerle cosas que no había visto nunca antes a un niño de esa edad, aun así nadie pensaba en ese momento que estábamos fichando al mejor jugador de la historia. Fue importante la visión que hubo para no dejarlo marchar. Vino y nos pusimos de acuerdo con Jorge Messi que es quien manejaba todo sus temas por ser menor de edad, lo convencimos y nos sigue maravillando. Lo aprecio mucho a Leo“.

Messi en 2005 con la casaca de Barcelona. (Foto: Getty).

“Lo que hemos disfrutado con él no hay quien nos lo quite, está en el recuerdo de todos los culés, espero que cuando termine su carrera se venga a despedir al Barcelona donde se lo quiere mucho y se le dé una despedida como se merece. “, agregó Gaspart.

El paso de Riquelme por Barcelona

Juan Román Riquelme pasó por Barcelona en la temporada 2002/03 y no logró dejar su huella. Tuvo una mala relación con Van Gaal, quien por entonces era entrenador del Culé. Gaspart recordó el corto ciclo de Román en el club que por entonces presidía: “Riquelme era un jugador excepcional, no logró triunfar pero no por culpa suya, sino por las circunstancias del momento pero el como jugador de fútbol tenia una cabeza y unas piernas excepcionales”.

También dijo: “Si Riquelme hubiese encontrado un entrenador que hubiese entendido su juego, hubiese sido otra cosa. Riquelme ha sido y es uno de los mejores futbolistas que yo he visto en un campo de juego. Lamentablemente, no tuvo suerte por las circunstancias”.

Riquelme en Barcelona. (Foto: Getty).

Además, profundizó sobre su mala relación con el entrenador: “Sentí una falta de feeling entre Van Gaal y Riquelme, Van Gaal es un gran entrenador pero no funcionó. Riquelme no tuvo la suerte de generar ese feeling con Van Gaal como si la tuvieron Messi y Guardiola o Luis Enrique por ejemplo. Riquelme eso no tuvo”.

El caso Di Stéfano

A mediados de la década del 50, Alfredo Di Stéfano fue comprado por Barcelona y Real Madrid. El Culé acordó con River, mientras que el Merengue lo hizo con Millonarios, club en el que jugaba por entonces. Como no estaba claro de qué club eran los derechos fue la Justicia la que determinó a qué club pasaría y finalmente fue al Madrid.

Joan Gaspart. (Foto: Prensa Barcelona).

Gaspart recordó con tristeza el caso: “La única cosa que me duele de la historia Argentina con Barcelona es Di Stefano, Barcelona lo tenia fichado a Di Stefano y el Madrid, que ya en aquella época se manejaba así, se lo llevó de mala forma. Pero si hubiese jugado en Barcelona hubiésemos tenido a los mejores de Argentina: Messi, Maradona y Di Stefano ¿Qué mas podríamos pedir?”.

