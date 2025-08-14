Franco Mastantuono llega a Real Madrid con el objetivo de plantear una rivalidad con Lamine Yamal

Este jueves, Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid como una de las grandes joyas del fútbol mundial por parte de Florentino Pérez que, además, destacó la influencia y el vínculo que existe con River Plate debido al recuerdo, por ejemplo, de Alfredo Di Stéfano.

Ahora, Mastantuono busca hacer el mismo camino que la Saeta Rubia pero con 19 años menos, porque Di Stéfano llegó al Merengue con 27 años y él lo hace con solamente 18. Y, entre los equipos que uno piensa, Xabi Alonso lo baraja como titular en tres esquemas diferentes.

Con respecto a sus potenciales competidores, uno era Nico Paz, que tenía la posibilidad de volver a Real Madrid, pero seguirá en Como porque no será repescado. Otros contrincantes son Rodrygo, que está en plenas negociaciones para salir de la Casablanca; Arda Güler, que tiene una consideración importante por parte del cuerpo técnico y es el gran competidor para el argentino; Brahim Díaz y Endrick.

Uno de los esquemas que piensa el DT de Real Madrid es el 4-3-3, con el que Mastantuono podría moverse recostado sobre la derecha, a pierna cambiada. Otro es un 4-4-2, con un rombo en el medio, algo que podría beneficiar y mucho al ex jugador de River porque tendría la cancha de frente. Finalmente, la tercera opción es la menos beneficiosa: un 5-3-2, reconvirtiéndose en interior.

Pero hay algo muy real y algo que hay que saber y es que Mastantuono llega para ser titular. Invirtieron más de 60 millones en él y hay una suerte de protocolo para competirle a Lamine Yamal, la gran joya de Barcelona. No le meten presión, pero sí es una respuesta que para plantear una suerte de rivalidad.

Cosas importantes a saber: Luis Enrique lo llamó y tuvo un trato especial para con Mastantuono con el objetivo de convencerlo de que vaya a Paris Saint-Germain. Sin embargo, el argentino agradeció esa oportunidad pero quería ir a Real Madrid, donde usará la camiseta número 30.

