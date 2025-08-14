La monstruosa nueva camioneta con la que Erling Haaland va a entrenar en Manchester City: cuánto sale

No hay duda alguna que Erling Haaland es uno de los mejores delanteros del mundo y que, desde su llegada a Manchester City logró una gran fortuna económica a raíz de su contrato. Incluso, por los premios que obtuvo por los títulos que consiguió junto a la institución.

Así como es un gran aficionado del deporte que practica, también tiene otras pasiones. Una de ellas, son los automóviles. Pero no de cualquier tipo, sino que los de la más alta gama. Y en las últimas horas, aprovechó para dirigirse al entrenamiento de los Citiziens con una monstruosa camioneta que adquirió hace muy poco tiempo.

A sus 25 años, el noruego incorporó a su colección una Ford Shelby Super Snake F-150 que está valuada, según The Sun, en un total de 200.000 libras. Si bien la fuente no confirma que el ex Borussia Dortmund la haya adquirido por motu propio, indica que también podría haber sido un regalo de cumpleaños, ya que alcanzó la mencionada edad el pasado 21 de julio.

La voluminosa camioneta está equipada con un motor V8 supercargado de 5.0 litros, y es capaz de generar hasta 785 caballos de potencia, como así también acelerar de 0 a 60 km/h en tan solo 3,4 segundos. Sinceramente, un monstruo sobre ruedas.

El millonario garage de Erling Haaland

Después de firmar su renovación contractual con Manchester City, donde ahora tiene un vínculo que lo une hasta mediados de 2034, el delantero noruego amplió la colección de vehículos. Y los mismos son muy costosos, además de lujosos.

Publicidad

Publicidad

Porsche 911 GT3 naranja: 160.000 libras

naranja: 160.000 libras Ferrari 812 Superfast convertible amarillo 320.000 libras

convertible amarillo 320.000 libras Aston Martin DBX 707 : 350.000 libras

: 350.000 libras Mercedes Maybach : 250.000 libras

: 250.000 libras Mercedes AMG One : 2,7 millones de libras

: 2,7 millones de libras Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 63 S 4Matic : 130.000 libras

: 130.000 libras Rolls Royce Cullinan: 300.000 libras

De todas maneras, cuando colaboró con el multimillonario y coleccionista Ole Ertvaag, adquirieron un Bugatti Tourbillon, una verdadera joya de ingeniería que tiene un precio superior a los 5 millones de euros.

¿Cuándo juega Manchester City por la Premier League?

Este sábado 16 de agosto, Manchester City debutará en la Premier League y lo hará en condición de visitante frente a Wolverhampton. El partido se disputará en el Molineux Stadium, a partir de las 13:30 (hora de Argentina) y se podrá ver por Disney+.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras la salida de Grealish, Manchester City busca romper el mercado con una figura del Real Madrid