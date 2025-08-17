Ruben Amorim inflexible con Alejandro Garnacho en el Manchester United

Ruben Amorim cumplió en la práctica con todo lo que se había creado en cuanto a lo teórico. Luego de semanas en las que se especuló con la continuidad de Alejandro Garnacho en el Manchester United, a raíz de una serie de cortocircuitos que se generaron en la temporada anterior, este domingo 17 de agosto lo dejó afuera de la lista de convocados para el encuentro con el Arsenal.

Al entrenador portugués no le tembló el pulso para apartarlo de los citados para el cruce que, en definitiva, se trató del estreno de Los Diablos Rojos en la Premier League frente a los Gunners, partido para el que se arregló con los extremos Mason Mount y Bryan Mbeumo (ambos conformaron el frente de ataque titular junto a Matheus Cunha).

Si bien era de esperarse -porque en las últimas semanas Alejandro Garnacho estuvo realizando trabajos apartado del resto de sus compañeros- no fue hasta este domingo en el que se confirmó que no es tenido en cuenta, al conocerse mediante las cuentas de redes sociales del Manchester United la nomina para el duelo que contó con el Old Trafford como escenario.

En ese mismo sentido, el entorno de Garnacho busca incesantemente una salida, en lo posible, que sea dentro de Inglaterra. De hecho, el Chelsea ya presentó una propuesta para hacerse con los servicios del nacido en Madrid -pero con raíces argentinas por parte de su madre-, a cambio de una suma cercana a los 45 millones de euros.

Los indicios de Enzo Maresca sobre las conversaciones por Alejandro Garnacho

Por su parte, el que mostró intenciones de contar con Garnacho fue Enzo Maresca, estratega del Chelsea. En la conferencia de prensa previa al compromiso de los Blues vs. Crystal Palace por la Premier League, dio a entender que precisa mayores alternativas para el extremo izquierdo: “En ese lado tenemos a Jamie y Tyrique George, así que probablemente también ahí necesitemos algo”.

Garnacho precisa definir para no perder su lugar en la Selección Argentina

Alejandro Garnacho no es convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina desde noviembre del 2024. Con sus idas y vueltas en el Manchester United, el atacante de 21 años se alejó del radar de la Albiceleste, a punto tal que se perdió los últimos cuatro compromisos por las Eliminatorias Conembol Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026.

Por lo tanto, precisa no solo concretar su transferencia a un club competitivo, sino encontrar la continuidad que le permita recuperar su nivel, para de esa forma volver a ser una opción seductora para un combinado que buscará en tan solo 10 meses defender el título que consiguió en Qatar en diciembre del 2022.

