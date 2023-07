El futuro de Leandro Paredes está a la deriva. Después de su paso por Juventus, el mediocampista que se coronó campeón con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar todavía no sabe dónde va a jugar, pero sí hay diferentes equipos que se lo pelean.

A lo largo de las últimas semanas aparecieron las posibilidades de que emigre hacia Inter de Milán, Atlético de Madrid y también Chelsea. Incluso, se lo mencionó para las filas de Inter Miami, donde ya está Lionel Messi.

Los hinchas de Boca no se quedaron atrás. En medio de la despedida que Juan Román Riquelme tuvo el último fin de semana, le solicitaron que pegue la vuelta al club de sus amores, pero todavía no sucederá porque Paredes quiere continuar en Europa. Y ahora, apareció la chance de que se mude a una liga exótica.

Fue el periodista Gastón Edul quien confirmó las negociaciones de los dirigentes de Paris Saint-Germain con sus pares de Galatasaray, el último campeón de la liga turca. Pero así como se refirió a la operación entre clubes, dio a conocer un dato fundamental para que pueda concretarse el arribo de Paredes al país que se extiende desde Europa oriental hasta Asia occidental.