Xabi Alonso fue criticado por no poner a Franco Mastantuono en la victoria de Real Madrid ante Barcelona: “No es coherente”

En un partido que tuvo de todo, por la décima fecha de LaLiga, con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid venció 2 a 1 a Barcelona, que llegó al empate por Fermín, y de esta manera quedó como único líder en el certamen.

A lo largo de los 90 minutos, el entrenador del Merengue, Xabi Alonso, logró que su estrategia prevalezca tanto con sus titulares como también con los suplentes. Además, aprovechó las tres ventanas para realizar los cinco cambios reglamentarios, y esto generó polémica en las redes sociales.

Es que, el DT del Real Madrid agotó las variantes pero no le dio minutos de juego a Franco Mastantuono, el volante ofensivo argentino que fue titular en varias oportunidades, pero que desde su lesión en la previa de la fecha FIFA de octubre perdió su puesto y sumó pocos minutos en las últimas presentaciones.

“Ahora de repente Mastantuono, uno de los jugadores que siempre daba algo distinto ya no cuenta para Xabi Alonso“, “Duele la soltada de mano de Xabi Alonso a Mastantuono”, “Los muñecos que pone Xabi Alonso para que no entre Mastantuono“, fueron algunas de las críticas al entrenador.

Este encuentro contra el Blaugrana fue el segundo en la temporada en el que el volante oriundo de azul no suma minutos. La vez anterior en la que estuvo en el banco de suplentes y no ingresó fue en la victoria de su equipo por 2 a 1 contra la Real Sociedad en condición de visitante.

Los números de Franco Mastantuono en Real Madrid

Desde su llegada al Merengue, el volante ofensivo de 18 años lleva disputados un total de 11 partidos, en los que convirtió un gol y aportó una asistencia. Además, recibió tres tarjetas amarillas y no fue expulsado en 599 minutos en cancha.

Publicidad

Publicidad

Las críticas a Xabi Alonso

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

ver también Respaldo de un ex Real Madrid y Barcelona a Franco Mastantuono: ”Hay que darle tiempo”