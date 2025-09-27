Xabi Alonso justificó la furia de Franco Mastantuono en la derrota de Real Madrid: “Fue muy claro”

Franco Mastantuono tuvo su primer derbi de la capital, donde Atlético de Madrid goleó a Real Madrid, pese a que los comandados por Xabi Alonso habían revertido el resultado por los goles de Kylian Mbappé y Arda Gülero. Sin embargo, no resistieron y los dirigidos por Diego Simeone se quedaron con la victoria.

Una vez finalizado el partido en el Riyadh Air Metropolitano, el entrenador del Merengue dialogó en conferencia de prensa, donde no solo fue consultado por el rendimiento de sus dirigidos, sino que también por la acción de Mastantuono antes de que el árbitro Javier Alberola Rojas diera el pitazo final.

El futbolista argentino, enojado tras una infracción que sancionó el juez de línea, remató uno de los balones del campo de juego, con muchísima vehemencia, hacia la tribuna. Allí fue que recibió la amonestación, y quedó muy molesto por lo que ocurrió. Y el DT justificó su accionar: “No haremos de un detalle que era muy recurrente como una explicación de lo que pasó en el partido, pero sí que fue muy claro qué es lo que pasó“, dijo para dar a entender que la reacción fue porque escondieron los balones.

Para cerrar el tema de la reacción de Mastantuono, el ex mediocampista de Liverpool manifestó que “la frustración más que de eso es porque no estuvimos en nuestro nivel, y nos tiene que doler, tiene que ser un dolor que lo utilicemos de manera positiva, individual y colectivamente”.

El flojo nivel de Real Madrid, según Xabi Alonso

La presentación de Real Madrid no fue para nada buena, más allá de que en la primera parte aprovechó la jerarquía individual para revertir el resultado. Pero no logró sostenerlo en el tiempo, y nuevamente fue Atlético de Madrid quien se impuso para luego llevarse el derbi.

“Fue un mal partido, no jugamos bien colectivamente con y sin balón. Estamos en construcción, esto sigue y tenemos que sacar conclusiones de lo que pasó para que nos sirva de cara al futuro. No hay excusas, fue una derrota merecida. Estamos dolidos, nos faltó una marcha y nos duele haber perdido”, sostuvo Xabi Alonso. Además, agregó: “Es un daño positivo para el futuro. No entramos bien en los duelos, en el balón hacia el espacio. Fuimos demasiado perdedores. Hicimos un mal partido en general“.

Cuando el DT de la Casa Blanca profundizó, detalló: “Nos faltó intensidad y el ajuste de cómo podíamos salir mejor. No hemos competido lo suficiente para esta clase de partidos y rivales. Tenemos que subir el nivel“.

Dani Carvajal explicó la reacción de Franco Mastantuono

El lateral derecho de Real Madrid se refirió a la situación que se vivió en pleno campo de juego con Franco Mastantuono, y acusó que un alcanzapelota del Colchonero escondió los balones sobre el final del juego.

“Creo que tan sencillo como sucede en la Premier: que se pongan los balones en conos para que el jugador sea el propio que recoja su pelota. La solución es muy sencilla y la vemos en una liga vecina”, enfatizó el nacido en Leganés.

