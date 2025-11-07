Es tendencia:
Con Norris superando a Piastri, Franco Colapinto terminó 16° en la FP1 del Gran Premio de Brasil

El argentino quedó por detrás de Pierre Gasly en una sesión liderada por los McLaren. 15:30, la clasificación sprint.

Por Joaquín Alis

Comenzó la acción en Interlagos. La jornada del viernes se abrió con la primera (y única) práctica libre para el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Una sesión que tuvo a Lando Norris como el piloto más veloz y a Franco Colapinto, recientemente ratificado para la temporada 2026, en el 16° lugar.

Si bien el inicio de la FP1 se demoró un par de minutos, la lluvia no fue protagonista en el primer turno. A lo largo de los primeros cuarenta minutos, todos los pilotos giraron con neumáticos duros. Ya para el tramo final, se calzaron los medios para hacer el simulacro de clasificación.

El mejor tiempo fue de Lando Norris, que giró en 1:09.975 en la última vuelta. Atrás suyo quedaron Oscar Piastri y Nico Hülkenberg. Por otra parte, Colapinto finalizó 16° con su mejor vuelta en 1:11.160 quedando por debajo de Pierre Gasly (1:10.681), su compañero de equipo.

La jornada no deja de ser optimista para el argentino, que un par de minutos antes fue protagonista del tan esperado anuncio de Alpine, que aseguró su continuidad en 2026. A las 15:30 (hora de Argentina) se llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint.

Tsunoda protagonizó el primer accidente de la FP1

No habían transcurrido ni 10 minutos de la primera práctica libre y Yuki Tsunoda ya tenía problemas. El piloto nipón se fue de pista en la curva 4, hizo un trompo e impactó contra uno de los muros del circuito de Interlagos.

El Red Bull del compañero de Max Versappen no sufrió daños mayores. De hecho, poco más de media hora después regresó y pudo hacer algunos giros con neumáticos blandos.

Lewis Hamilton y un doble trompo sobre el final

La recta final de la sesión no fue buena para los pilotos de Ferrari y mucho menos para Lewis Hamilton. El experimentado piloto británico provocó una bandera amarilla luego de perder el control de su auto en la curva 11.

Posiciones finales de la FP1

  1. Lando Norris (McLaren) – 1:09.975
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 1:09.998
  3. Nico Hülkenberg (Sauber) – 1:10.594
  4. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:10.606
  5. Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:10.616
  6. George Russell (Mercedes) – 1:10.645
  7. Pierre Gasly (Alpine) – 1:10.681
  8. Carlos Sainz (Williams) – 1:10.686
  9. Isack Hadjar (RB) – 1:10.707
  10. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:10.744
  11. Liam Lawson (RB) – 1:10.794
  12. Alexander Albon (Williams) – 1:10.807
  13. Esteban Ocon (Haas) – 1:10.906
  14. Oliver Bearman (Haas) – 1:10.961
  15. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:11.070
  16. Franco Colapinto (Alpine) – 1:11.160
  17. Max Verstappen (Red Bull) – 1:11.368
  18. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:11.493
  19. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:11.526
  20. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:11.763

Horarios del GP de Brasil 2025 de la Fórmula 1

Viernes 7 de noviembre

  • Entrenamientos Libres 1: 11:30hs
  • Clasificación Sprint: 15:30hs

Sábado 8 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11:00hs
  • Clasificación: 15:00hs
Domingo 9 de noviembre

  • Gran Premio de Brasil: 14:00hs
    Todas las sesiones están en horario argentino y se podrán seguir por Disney+
