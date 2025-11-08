El descargo de Franco Colapinto tras su clasificación para el olvido en el GP de Brasil: “Veremos qué hacer”

Apenas algunas horas después de finiquitar su continuidad en la escudería Alpine para la temporada 2026, Franco Colapinto se dispuso a afrontar el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 en medio de un contexto complicado. Así las cosas, el piloto argentino de 22 años de edad no tuvo un buen andar en la Carrera Sprint. Por el contrario, sufrió un gran impacto.

Esto generó que los mecánicos del propio equipo francés tuvieran que armar el monoplaza de manera apurada para que el oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, pueda estar presente en la clasificación para la carrera principal de este domingo. Lógicamente, no fue un contexto ideal para Colapinto y se terminó notando.

Finalmente, el argentino largará en el puesto 18 del Gran Premio de Brasil. Esto generó que, un rato después de su esperable flojo desempeño en la clasificación, apareciera en escena para brindar un descargo sentido. A través el mismo, Colapinto deslizó que hay que hacer revisiones de todo tipo, al mismo tiempo que agradeció el compromiso.

“Cuando cambiás el chasis, siempre hay cosas que hay que revisar y no iba nada rápido hoy, así que una pena. Fue un día duro para el equipo, pero estoy agradecido porque pusieron el auto en pista”, comenzó exteriorizando Colapinto ante las cámaras, esperando tener una jornada de domingo bastante más satisfactoria.

“Veremos, capaz que hay algo para hacer. Tenemos que decidir con los ingenieros, pero me sentí bastante lento. Cambiamos el auto entero, así que no estaba rápido”, profundizó quien hizo sus primeras armas en la Fórmula 1 durante la temporada pasada, cuando todavía formaba parte de la escudería Williams.

“Pierre (Gasly) mostró que el auto estaba muy buen y, con el choque en la Sprint, en la clasificación no pude demostrar el potencial que tenía”, completó Colapinto, prácticamente librando de cualquier tipo de responsabilidad a la escudería Alpine, un escenario muy diferente al que tuvo lugar en otras competiciones de esta temporada.

Así terminó la clasificación del GP de Brasil

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (RB) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (RB) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Max Verstappen (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Sauber)

Franco Colapinto, piloto argentino de 22 años, largará en el puesto 18 en el Gran Premio de Brasil.

El piloto Franco Colapinto sufrió un gran impacto en la Carrera Sprint antes de la clasificación.