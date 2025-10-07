El sorprendente elogio de la Fórmula 1 a Colapinto que podría beneficiarlo en su continuidad con Alpine para 2026

Al margen del 16° puesto, el rendimiento de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur dejó sensaciones positivas: finalizó por encima de Pierre Gasly, lidió contra las propias complicaciones de su monoplaza y, de yapa, mostró todas sus condiciones en una largada que cautivó a propios extraños. Incluida a la propia Fórmula 1, que puso una vez más los ojos en el argentino e, indirectamente, le dio un guiño a favor para su continuidad en Alpine para el próximo año.

El momento clave ocurrió en los primeros metros del circuito de Marina Bay. Partiendo desde la misma posición en la que finalizó, Colapinto ejecutó una partida perfecta, un movimiento quirúrgico en el que, en una sola maniobra,dejó atrás al Sauber de Gabriel Bortoleto, al Aston Martin de Lance Stroll y al Red Bull de Yuki Tsunoda.

La acción sorprendió tanto que llevó a la propia F1 a rendirse a sus pies. “¡Esas largadas de Franco Colapinto y Gabi Bortoleto en Singapur!”, escribió la cuenta oficial de la Máxima. El equipo Alpine, capitalizando el momento, se sumó de inmediato. “Franco realmente dijo: ‘¡Miren esto!‘”, postearon, amplificando el reconocimiento.

Más allá de los elogios, la Fórmula 1 decidió analizar técnicamente la acción del piloto argentino. Según los datos oficiales, el argentino tuvo un tiempo de reacción 0.08 segundos más rápido que Bortoleto tras apagarse los semáforos Además, destacaron que pasó de 0 a 200 km/h en 5.23 segundos, a diferencia de los 5.32 del piloto de Sauber.

Un guiño clave para el futuro

Cada gesto, cada dato y cada elogio público suma en la reñida carrera por un asiento titular para la temporada 2026. Estos “guiños” digitales y técnicos posicionan a Colapinto y le permiten tomar ventaja simbólica sobre Paul Aron, su competidor en la pelea para acompañar a Gasly.

Si bien es cierto que la potencia del A525, junto a una toma de decisiones defectuosa del equipo, terminó jugándole en contra a Colapinto para sostener o incluso mejorar su posición en Singapur, la maniobra inicial fue suficiente para ganarse el reconocimiento de las voces de peso de Alpine. “Ha sido otra carrera difícil para nosotros, pero podemos sacar algunos aspectos positivos. Franco tuvo una buena salida“, sostuvo Steve Nielsen, director del equipo. Otro detalle que, en la sumatoria de confianza rumbo a 2026, podría tomar un valor extra

