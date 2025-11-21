Franco Colapinto explicó la principal diferencia de su Alpine con el de Pierre Gasly: “Puede ser por eso”

El fin de semana de Franco Colapinto en Las Vegas no comenzó de la mejor manera. El argentino terminó último en la primera práctica libre y, si bien mostró una pequeña mejoría en la segunda sesión, volvió a quedar por detrás de Pierre Gasly y a mostrarse incómodo con su monoplaza.

Tras finalizar las primeras dos tandas de entrenamientos, el piloto de Alpine pasó por los micrófonos y declaró: “Me siento bastante incómodo con la goma blanda. Con la media va mejor, pero sigo teniendo los mismos problemas que la FP1”.

“El auto en la FP1 tenía muy poco grip atrás, estaba inmanejable. La parte trasera no tenía nada de grip y fue bastante complicado. La goma blanda fue todavía peor. La FP2 mejoró, pero creo que seguimos teniendo los mismos problemas, solo un poco menores”, analizó el bonaerense.

“Creo que fuimos encontrando un poquito el camino, hay que trabajar a la noche. La diferencia es un poco más chica, eso es bueno, pero igualmente estamos lejos”, rescató el ex Williams.

La diferencia del auto de Colapinto con el de Gasly

Consultado por la comparación de su coche con el de Gasly, Colapinto remarcó: “El chasis es la diferencia más grande creo. Volvimos a estar como en la primera parte de la temporada, que me costaba más. Es medio incomprobable, pero sí me siento diferente a las últimas carreras y puede ser por eso“.

“Lamentablemente con el choque en Brasil tuvimos que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera. Ojalá que en las próximas carreras vuelva el otro”, expresó Franco.

Horarios del GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Jueves 20 de noviembre

Práctica Libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 2: 01:00 hs

Práctica Libre 3: 21:30 hs

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00 hs

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00 hs

