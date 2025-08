Franco Colapinto explicó las diferencias entre su paso por Williams y su actualidad en Alpine: “No tuve ese problema el año pasado”

Este fin de semana, Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 con un objetivo claro: reencontrarse con su mejor versión a bordo del A524 y empezar a enderezar el rumbo con Alpine antes del receso. La actuación comenzó con un 18° y 19° lugar en la dos primeras prácticas libres, pero el argentino brindó declaraciones llamativas previo a salir a las pistas.

Antes de subirse al monoplaza y correr por el circuito de Hungaroring, Colapinto se sinceró sobre su presente, donde reconoció todavía no estar del todo cómodo con el auto y trazó un paralelismo con su anterior paso por Williams, revelando una de las claves que explica su rendimiento actual: la confianza.

“Desde el principio dije que me falta confianza en el coche y que no estoy encontrando a veces mi lugar en algunas curvas. Es como que lucho para poder entrar y llegar a las curvas y eso simplemente no me está dando mucha confianza. No tuve este problema el año pasado, podía ir directo y ser rápido inmediatamente y ahora estoy luchando aún más con eso”, explicó en una entrevista con La Nación. “No tengo la confianza en el auto que tenía el año pasado y eso es un poco costoso”, agregó.

Con la intención de revertir la situación, el argentino también reconoció la existencia de ciertas tomas de decisiones como parte del problema. “Todavía no estamos haciendo todo perfectamente. Hay momentos en el fin de semana en los que estamos interpretando las cosas mal y eso está comprometiendo nuestros datos. Realmente no podemos encontrar un fin de semana en el que sienta que hemos hecho todo perfectamente en ese momento”, sentenció.

Colapinto, con la mirada puesta en el GP de Hungría.

Otro factor que podría explicar su rendimiento actual es el parate de medio año que tuvo entre su última participación con Williams y su debut oficial con Alpine. En ese tiempo, el piloto fue parte del equipo como reserva, lo que le quitó ritmo competitivo. “El parate sabés que es una forma de reiniciar todo. Comenzar de vuelta desde cero. Hemos trabajado duro con el equipo para entender algunos de los problemas. Es que cuando no los ves en resultados es muy complicado seguir empujando y seguir trabajando en la misma dirección”.

El lugar clave que ocuparán las próximas semanas

Con el receso a la vuelta de la esquina y el próximo gran premio recién pautado para el 31 de agosto en Países Bajos, Colapinto sabe que las próximas semanas pueden ser trascendentales. Más aún teniendo en cuenta que se vienen circuitos que ya conoce de su paso por Williams y que podrían favorecer su adaptación.

“Conozco muy bien estos circuitos porque son los que disputé las últimas carreras y por supuesto eso puede ayudarme. El año pasado estuve en pistas que no conocía y para las que no me había preparado porque me llamaron muy tarde, pero no fue realmente un problema. Entonces creo que hay algo más que también significa hacer clic”, admitió.

Por lo pronto, el Gran Premio de Hungría continuará el sábado desde las 7:30 (hora argentina) con la tercera práctica libre, y a las 11 se disputará la clasificación. El plato fuerte llegará el domingo, cuando se corra la carrera desde las 10. Sin formato sprint este fin de semana, Colapinto tendrá más rodaje para buscar respuestas. Todas las instancias se podrán ver a través de Disney +.

