La reacción de Boca a la confirmación de Franco Colapinto como piloto de Alpine para la Fórmula 1 en 2026

A lo largo de las últimas horas, Alpine oficializó la continuidad de Franco Colapinto como piloto principal de la escudería francesa, por lo que seguirá corriendo en la Fórmula 1 durante todo el próximo año. La repercusión fue tal, que hasta desde Boca se hicieron eco de la noticia.

Es de público conocimiento que Colapinto es hincha del club de La Ribera, que este domingo jugará el Superclásico frente a River. Incluso, el propio piloto bromeó con no afrontar el GP de Brasil, por lo que será el partido: “Si llegan a retrasar la carrera, yo me bajo”, exclamó en diálogo con Cadena 3, medio de comunicación cordobés.

Los boquenses no quisieron quedarse afuera de las felicitaciones para el bonaerense, por lo que realizaron un posteo en sus redes sociales, donde celebraron su continuidad, y utilizaron una imagen donde el ex Williams tiene en sus manos la camiseta azul y oro: “A uno de los nuestros, el mayor de los éxitos”, expresaron.

“Vamos, Franco”, añadieron en el mensaje que divulgaron tanto en X como en Instagram, al que le colocaron una bandera de carreras, y los corazones azules y amarillos, emulando la bandera del club que tiene su estadio ubicado en Brandsen 805.

El posteo de Boca por la continuidad de Franco Colapinto en Alpine.

Puedes ver toda la temporada de la Fórmula 1 por Disney+

El contrato de Franco Colapinto con Alpine

El contrato que Franco Colapinto firmó con Alpine a principios del 2025 tiene una vigencia de 5 años. Según informó Infobae en su momento, el argentino que se estrenó en la Fórmula 1 con Williams tiene un vínculo con el equipo francés hasta la temporada 2030, a modo de “cesión” desde la escudería que lidera James Vowles.

Publicidad

Publicidad

El propio jefe de equipo de Williams reveló, tiempo atrás, que el paso de Colapinto por la escudería inglesa no llegó a su fin, y que posiblemente tras su paso por Alpine regrese a las filas que hoy pilotean Alex Albon y Carlos Sainz.

La palabra de Franco Colapinto

Mediante un video en las redes oficiales de Alpine, Franco habló tras confirmarse su lugar en el 2026: “Se siente muy bien. Poder representar a mi país en un deporte en el que solo somos 20 pilotos es algo que soñé toda mi vida. Estaba muy emocionado de regresar este año a la F1, pero más me emociona hacerlo en el 2026, con el mismo equipo y la misma gente. Estamos trabajando cada vez mejor y creo que, cuando ganás de manera constante no aprendés de la misma manera que el momento en el que sufrís y tenés resultados complicados. Ahí es donde más aprendés”.

En sintonía, Colapinto habló en retrospectiva: “Nunca me arrepentiré de la decisión que tomé de chico, al irme a vivir a Europa para seguir mi sueño. Incluso si no conseguía estar acá. Los sacrificios y las cosas que atravesé me hicieron fuerte, que entienda que nunca tengo que rendirme y ser persistente. Eso me convirtió en la persona y el atleta que soy hoy”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Por último, le dejó un mensaje especial a su público y su país: “Argentina es un gran país. Todos me han apoyado desde siempre, desde que empecé a competir en Europa. La pasión que tenemos los argentinos no la vi en ningún otro lado. Me enorgullece ser argentino y le agradezco a todos por el apoyo que me dan”.

Parrilla de la Fórmula 1 2026

McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri

Lando Norris / Oscar Piastri Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton

Charles Leclerc / Lewis Hamilton Red Bull: Max Verstappen / A CONFIRMAR

Max Verstappen / Mercedes: George Russell / Andrea Kimi Antonelli

George Russell / Andrea Kimi Antonelli Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll

Fernando Alonso / Lance Stroll Haas: Oliver Bearman / Esteban Ocon

Oliver Bearman / Esteban Ocon Alpine: Pierre Gasly / Franco Colapinto

Pierre Gasly / Racing Bulls: A CONFIRMAR X2

Williams: Alex Albon / Carlos Sainz

Alex Albon / Carlos Sainz Cadillac: Valtteri Bottas / Sergio Pérez

Valtteri Bottas / Sergio Pérez Audi: Nico Hülkenberg / Gabriel Bortoleto

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES