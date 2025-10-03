La reacción de Max Verstappen en pleno GP de Singapur ante la velocidad de uno de los Alpine: “¿Está en vuelta lenta?”

El inicio del fin de semana en Singapur dejó varias postales, pero una de ellas terminó volviéndose viral. En medio de las prácticas libres del Gran Premio en el circuito de Marina Bay, Max Verstappen no pudo ocultar su sorpresa al encontrarse con un Alpine adelante que, según su propia reacción, parecía ir a una velocidad muy por debajo de lo esperado para la sesión.

La situación se dio cuando el piloto de Red Bull venía marcando un buen ritmo y se topó con uno de los monoplazas del equipo francés. En las imágenes no se llega a distinguir si se trataba de Franco Colapinto o de Pierre Gasly, pero lo que sí quedó claro fue la reacción de Verstappen a través de la radio del equipo.

“¿El coche de adelante va en una vuelta lenta o vuelta de salida?”, preguntó incrédulo el neerlandés. Desde el muro de Red Bull le respondieron: “Espero que el coche de adelante vaya en una vuelta lenta”.

El intercambio no hizo más que reflejar uno de los problemas que Alpine viene arrastrando durante toda la temporada: la falta de potencia en comparación con el resto de la parrilla. Y, en un trazado exigente como Marina Bay, esa falencia queda todavía más expuesta. Así, lo vivido con Verstappen terminó siendo una muestra clara de la distancia que separa a la escudería francesa del rendimiento del resto de los equipos.

La furia de Colapinto tras un complicado inicio en Singapur

En lo que respecta a resultados, Alpine volvió a evidenciar sus dificultades. El argentino apenas pudo ubicarse en el 19º puesto en las dos sesiones de entrenamientos libres, mientras que Gasly cerró la segunda en la posición número 16, después de haber comenzado la jornada con un 13º lugar que había generado cierta expectativa.

Tras bajarse del monoplaza, Colapinto fue autocrítico. Reconoció que le está costando adaptarse al auto y que aún no logra encontrar estabilidad en su manejo: “Me siento bastante inconsistente, no tengo feeling con el auto, me está costando un poco encontrar la estabilidad”, declaró. Y completó: “Inconsistente hoy, hay que trabajar para mañana y volver mejor”.

