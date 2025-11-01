Lo postularon como reemplazo de Colapinto en Alpine y ahora afirman que seguirá su carrera fuera de la F1: “Destino alternativo”

Mientras se espera que la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026 sea confirmada el próximo fin de semana en el Gran Premio de Brasil, el que no parece que la tendrá fácil para continuar en la Fórmula 1 es el japonés Yuki Tsunoda, que esta temporada quedó expuesto como compañero de Max Verstappen en Red Bull.

El portal RacingNews365 había postulado a Tsunoda como una opción que significaría una “mejora tangible” con respecto a Colapinto para Alpine, pero en las últimas horas se han encendido los rumores sobre una posible salida del japonés de la Fórmula 1. Su destino estaría en el automovilismo de los Estados Unidos, más precisamente en Indycar.

Yuki Tsunoda se iría de la Fórmula 1 en 2026 con destino de Indycar. (Getty)

De acuerdo al periodista norteamericano Tony Donohue, especializado en Indycar, la salida de Tsunoda estaría propiciada por el fin de la relación entre Honda y Red Bull en la F1, y sería la empresa motorista asiática la que lo apoye para llegar a Indycar.

“Ha habido rumores sobre la posibilidad de que Yuki Tsunoda se suba al auto #19 del Dale Coyne Racing con el apoyo de Honda para el 2026“, afirmó Donohue en el podcast Unverified, del cual es presentador. “Tengo entendido que se sabrá la próxima semana. Y no aparenta que vaya a retener su lugar en la Fórmula 1“, complementó.

Tsunoda, en su peor temporada en la Fórmula 1

Yuki Tsunoda debutó en la Fórmula 1 en 2021, y lleva 107 Grandes Premios disputados desde entonces, siempre bajo el ala del Grupo Red Bull y con el apoyo de Honda. Alpha Tauri y posteriormente Racing Bulls fueron sus escuderías, hasta que esta temporada finalmente llegó la oportunidad de subir a Red Bull, reemplazando a Liam Lawson tras apenas dos carreras en este 2025.

El rendimiento de Tsunoda en este 2025 no le permitiría seguir en F1 con el ascenso de Lindblad. (Getty)

Sin embargo, la diferencia entre su rendimiento y el de Max Verstappen ha sido muy marcada, y el japonés de 25 años quedó sumamente expuesto por su compañero, que está peleando el título contra los McLaren, mientras él marcha en el puesto 17 del campeonato de pilotos.

Además, los dos pilotos de Racing Bulls, Isack Hadjar y Liam Lawson, se encuentran por delante del propio Tsunoda en el campeonato. A los tres se les termina el contrato esta temporada, y con el ascenso prácticamente confirmado de Arvin Lindblad para la F1, uno de los tres se quedará fuera de la categoría, y Tsunoda parece ser el que sufrirá ese destino.

