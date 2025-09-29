Tras arruinarle la carrera en Bakú, Albon podría beneficiar inesperadamente la permanencia de Colapinto en la Fórmula 1

Hace un puñado de días, la Fórmula 1 se trasladó hasta Bakú para transitar el Gran Premio de Azerbaiyán. Allí, Franco Colapinto, pese a las dificultades de su Alpine, comenzó la carrera de gran manera, superando a tres rivales y acercándose a la zona de puntos. Sin embargo, un incidente inesperado truncó su progreso.

Tras ingresar a los boxes, el piloto argentino de 22 años de edad y oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, fue impactado desde atrás por Alexander Albon. Sí, su ex compañero de equipo en la escudería Williams Racing, en su afán por sobrepasarlo en una zona indebida, lo chocó y le generó severos problemas en su monoplaza.

Posteriormente, el propio corredor tailandés, que fue sancionado por las autoridades de la máxima categoría del automovilismo mundial, reconoció su error. Se trató de una maniobra que, lisa y llanamente, le arruinó la carrera a un Colapinto que, una vez más, no pudo hacer demasiado en medio de un contexto desfavorable.

Sin embargo, luego de ese episodio que generó un fuerte revuelo, Albon podría beneficiar inesperadamente y un tanto indirectamente al propio Colapinto. Y esto tiene que ver con la posibilidad de que el actual piloto de Williams cambie de escudería y deje un lugar vacante en el equipo que tiene a James Vowles como autoridad principal.

Debido a sus interesantes actuaciones en lo que va de la temporada, Albon despertó el interés de Red Bull, escudería donde ya estuvo en un pasado y donde fue desvinculado allá por finales de 2020, en medio de la pandemia. Ahora, el piloto de 29 años de edad podría cambiar de aires pese a que tiene contrato con Williams hasta 2027.

Según indicó el medio de comunicación especializado ‘Motorsport’, las conversaciones entre la escudería austríaca y el piloto tailandés se retomaron recientemente. Inclusive, repetidamente, desde Red Bull supieron indicar que aquella decisión de apartar a Albon fue apresurada, exponiendo un claro arrepentimiento.

Este escenario podría darle a Colapinto otra alternativa para permanecer en la Fórmula 1. Es que, si bien se encuentra cedido por cinco temporadas a Alpine, sigue teniendo contrato con Williams. Por ende, si existe el interés correspondiente y si las partes implicadas llegan a un acuerdo, podría existir una repesca.

Cronograma del GP de Singapur

Tras un fin de semana inactiva, la Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo 5 de octubre, con las prácticas y la clasificación llevándose a cabo el viernes y sábado previo. Debido a que Singapur se encuentra en tierras asiáticas, la diferencia de horario con Argentina es de 11 horas, por lo que el GP será más temprano que los que se disputan en Europa. A continuación, los horarios.

Práctica libre 1: viernes 3 de octubre 6:30 AM.

Práctica libre 2: viernes 3 de octubre 10:00 AM.

Práctica libre 3: sábado 4 de octubre 6:30 AM.

Clasificación: sábado 4 de octubre 10:00 AM

Carrera: domingo 5 de octubre 09:00 AM.

