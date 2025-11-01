Es tendencia:
Cristiano Ronaldo volvió a anotar en Al Nassr: la abultada diferencia que le lleva a Lionel Messi en la carrera por los 1000 goles

El portugués convirtió ante Al Feiha por la liga saudí y volvió a festejar tras dos semanas sin hacerlo, para quedar cada vez más cerca de conseguir el récord histórico.

Por Bruno Carbajo

© GettyCristiano Ronaldo volvió a anotar en Al Nassr: la abultada diferencia que le lleva a Lionel Messi en la carrera por los 1000 goles

Cristiano Ronaldo no saca el pie del acelerador y sigue avanzando casilleros rumbo a una gesta individual histórica: alcanzar los 1000 goles. Este sábado, el astro portugués convirtió con Al Nassr ante Al Feiha, por la Liga de Arabia Saudita, y llegó a los 951 tantos en toda su carrera.

El festejo se dio a los 36 minutos de partido, cuando Cristiano se desmarcó dentro del área y recibió en soledad un pase filtrado. Tras controlar, sacó un remate seco e inatajable que valió para que su equipo lo empate 1-1 y se coloque como líder indiscutido del campeonato, con 19 puntos.

Con este tanto, CR7 volvió a festejar luego de dos semanas. No lo hacía desde el 18 de octubre, cuando le convirtió a Al-Fateh (5-1). Luego, el arco se le cerró ante Al-Hazem (2-0) y en la eliminación de la Copa del Rey Saudí ante Al-Ittihad (0-2). De todas formas, su temporada viene siendo intachable: lleva 35 tantos y 3 asistencias en 39 partidos. Ahora, tras una breve pero atípica sequía, el luso ya quedó a 49 gritos de los mil. Y todo indica que irá a por ello.

La distancia de Cristiano Ronaldo con Messi en la carrera de los 1000 goles

Así como dio un nuevo paso para convertirse en el primer jugador en alcanzar los cuatro dígitos a nivel goles, Ronaldo también aprovechó su grito ante Al Feiha para distanciarse de Lionel Messi, su competidor en esta disputa estadística. Leo, por su parte, cuenta con un total de 891 tantos a lo largo de su trayectoria, quedando ahora a 60 de distancia de los 951 del Bicho.

Igualmente, Messi tendrá rápidamente la oportunidad de volver a achicar diferencias con Cristiano, ya que desde las 20.30 estará jugando con Inter Miami ante Nashville, por la vuelta de los octavos de final de la MLS. Además, vale destacar que el argentino lleva un mejor año a nivel goleador: convirtió 41 en 48 partidos.

En síntesis

  • Cristiano Ronaldo alcanzó los 951 goles en su carrera tras marcar con el Al Nassr.
  • El gol de CR7 fue ante el Al Feiha en la Liga de Arabia Saudita a los 36 minutos.
  • Lionel Messi suma 891 goles, quedando a 60 tantos de distancia de los 951 de Ronaldo.
