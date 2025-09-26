El Chino Recoba eligió al mejor de la historia entre Maradona y Messi: “Hay una diferencia grande con el resto”

Álvaro “Chino” Recoba, uno de los grandes talentos que dio el fútbol uruguayo, fue protagonista de la eterna discusión que atraviesa generaciones: ¿quién es el mejor futbolista de todos los tiempos? El ex enganche, recordado por su paso de diez temporadas en el Inter de Milán (1997-2007) y su identificación con la camiseta de Nacional, no dudó en resumir la conversación a dos nombres: Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Aunque también vio fácil la respuesta.

Durante una entrevista con Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, durante 2022, Recoba confesó: “Yo no vi jugar a Pelé, sí vi jugar a Maradona, pero el mejor de todos los tiempos es Messi, sin duda”. Con esa declaración, dejó afuera de la contienda al astro brasileño y puso a Leo por encima de Diego.

Además, justificó su elección resaltando la vigencia del rosarino: “Vi en Messi un jugador que hace 17 años es el mejor de todos los tiempos. Hubo jugadores extraordinarios, pero ninguno compitió tanto tiempo siendo el mejor. Yo pagaría la entrada para ver a Messi todos los domingos”, expresó, rindiéndose en elogios.

Recoba también destacó la resiliencia del capitán argentino. “Le pegan y se levanta. Tuvo que ganar la Copa América (2021) para que lo reconozcan, porque estaba abajo. Cuando pasen 30 o 40 años y pongan los escalones, él va a estar arriba de todos. Después vendrán Maradona, Ronaldo y, más abajo, una cantidad enorme de jugadores”, sostuvo. Posiblemente, ahora, sabiendo que Leo cuenta con un Mundial, otra Copa América y una Finalissima bajo el brazo, el Chino no haga otra cosa que reafirmar su postura.

Lionel Messi, el mejor de todos los tiempos para Recoba (Getty).

En su análisis, el Chino aseguró que Messi tiene un talento irrepetible. “Cuando pasen los años nos vamos a dar cuenta de que hay una diferencia muy grande entre él y el resto. Los videos de cuando era chico lo muestran gambeteando a cinco o seis pibes. Ve el pase donde nadie más lo ve, tiene la 360 todo el tiempo”, cerró.

Tras su retiro en 2015 con Nacional, Recoba tuvo un paso como entrenador entre 2023 y 2024, donde dirigió 37 partidos. Hoy se encuentra sin club, pero su voz sigue siendo respetada dentro del mundo del fútbol, sobre todo cuando se trata de hablar de los más grandes de la historia.

