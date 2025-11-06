Indignación por la ausencia de Julián Álvarez entre los nominados al FIFA The Best: “Les duele Qatar”

A lo largo de las últimas horas, FIFA dio a conocer el listado de futbolistas que lucharán por los premios The Best, donde entre los seleccionados no aparece Julián Álvarez que, después de emigrar desde Manchester City hacia Atlético de Madrid, su nivel ha sido extremadamente alucinante.

La Araña se convirtió en una pieza fundamental para el elenco que conduce Diego Simeone. De hecho, desde que llegó, anotó 38 goles en 71 encuentros. Y a partir de la decisión que tomaron los organizadores del galardón, el cual se entregaría en diciembre próximo, los comentarios en las redes sociales estallaron.

En medio del posteo que realizó la cuenta @AtaqueFutbolero, donde señala la ausencia del nacido en Calchín, los hinchas argentinos se expresaron con mucha disconformidad. “Les duele Qatar”, sentenció el usuario @morningbell7, que fue de los más aprobados, en alusión a lo que ocurrió en 2022 con la obtención del título mundial por parte de la Selección Argentina.

Hasta el momento, no hubo ninguna explicación respecto a la ausencia del atacante de 25 años que surgió de las inferiores de River, donde brilló antes de dar su salto hacia el Viejo Continente para jugar en Inglaterra y luego en España. Pese a ello, la indignación de los fanáticos sigue enardeciendo a las diferentes redes sociales.

Los comentarios de los hinchas sobre Julián Álvarez

Premio The Best al Mejor Jugador del Fútbol Masculino

Ousmane Dembélé (París Saint-Germain)

(París Saint-Germain) Achraf Hakimi (París Saint-Germain)

(París Saint-Germain) Nuno Mendes (París Saint-Germain)

(París Saint-Germain) Vitinha (París Saint-Germain)

(París Saint-Germain) Kylian Mbappé (Real Madrid)

(Real Madrid) Lamine Yamal (Barcelona)

(Barcelona) Pedri (Barcelona)

(Barcelona) Raphinha (Barcelona)

(Barcelona) Mohamed Salah (Liverpool)

(Liverpool) Cole Palmer (Chelsea)

(Chelsea) Harry Kane (Bayern Múnich)

Premio The Best a la Mejor Jugadora del Fútbol Femenino

Sandy Baltimore (Chelsea)

Nathalie Björn (Chelsea)

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Lucy Bronze (Chelsea)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Temwa Chawinga (Kansas City Current)

Kadidiatou Diani (Olympique de Lyon)

Melchie Dumornay (Olympique de Lyon)

Patri Guijarro (Barcelona)

Lindsey Heaps (Olympique de Lyon)

Lauren James (Chelsea)

Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)

Ewa Pajor (Barcelona)

Clàudia Pina (Barcelona)

Alexia Putellas (Barcelona)

Alessia Russo (Arsenal)

Leah Williamson (Arsenal)

Premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino

Sonia Bompastor (Chelsea)

Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique de Lyon)

Seb Hines (Orlando Pride)

Renée Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino

Javier Aguirre (México)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (París Saint-Germain)

Hansi Flick (Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martínez (Portugal)

Arne Slot (Liverpool)

Nominadas al Premio The Best a la Guardameta de la FIFA

Ann-Katrin Berger (Gotham)

Cata Coll (Barcelona)

Christiane Endler (Olympique de Lyon)

Hannah Hampton (Chelsea)

Anna Moorhouse (Orlando Pride)

Chiamaka Nnadozie (París FC/Brighton)

Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)

Nominados al Premio The Best al Guardameta de la FIFA

Alisson Becker (Liverpool)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Manuel Neuer (Bayern Múnich)

David Raya (Arsenal)

Yann Sommer (Inter de Milán)

Wojciech Szczęsny (Barcelona)

Nominados al Premio a la Afición de la FIFA