Indignación por la ausencia de Julián Álvarez entre los nominados al FIFA The Best: “Les duele Qatar”

En las redes sociales, hubo muchísimos comentarios en contra de los organizadores del FIFA The Best por no incluir a la Araña entre los mejores futbolistas de la temporada.

Por Julián Mazzara

Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid.
Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid.

A lo largo de las últimas horas, FIFA dio a conocer el listado de futbolistas que lucharán por los premios The Best, donde entre los seleccionados no aparece Julián Álvarez que, después de emigrar desde Manchester City hacia Atlético de Madrid, su nivel ha sido extremadamente alucinante.

La Araña se convirtió en una pieza fundamental para el elenco que conduce Diego Simeone. De hecho, desde que llegó, anotó 38 goles en 71 encuentros. Y a partir de la decisión que tomaron los organizadores del galardón, el cual se entregaría en diciembre próximo, los comentarios en las redes sociales estallaron.

En medio del posteo que realizó la cuenta @AtaqueFutbolero, donde señala la ausencia del nacido en Calchín, los hinchas argentinos se expresaron con mucha disconformidad. “Les duele Qatar”, sentenció el usuario @morningbell7, que fue de los más aprobados, en alusión a lo que ocurrió en 2022 con la obtención del título mundial por parte de la Selección Argentina.

Hasta el momento, no hubo ninguna explicación respecto a la ausencia del atacante de 25 años que surgió de las inferiores de River, donde brilló antes de dar su salto hacia el Viejo Continente para jugar en Inglaterra y luego en España. Pese a ello, la indignación de los fanáticos sigue enardeciendo a las diferentes redes sociales.

Los comentarios de los hinchas sobre Julián Álvarez

Valió como un gol: la atajada imposible de Dibu Martínez para Aston Villa por la Europa League

Con la ausencia de Dibu Martínez y varios batacazos, Lionel Scaloni confirmó los convocados de la Selección Argentina ante Angola

Premio The Best al Mejor Jugador del Fútbol Masculino

  • Ousmane Dembélé (París Saint-Germain)
  • Achraf Hakimi (París Saint-Germain)
  • Nuno Mendes (París Saint-Germain)
  • Vitinha (París Saint-Germain)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Pedri (Barcelona)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Harry Kane (Bayern Múnich)

Premio The Best a la Mejor Jugadora del Fútbol Femenino

  • Sandy Baltimore (Chelsea)
  • Nathalie Björn (Chelsea)
  • Aitana Bonmatí (Barcelona)
  • Lucy Bronze (Chelsea)
  • Mariona Caldentey (Arsenal)
  • Temwa Chawinga (Kansas City Current)
  • Kadidiatou Diani (Olympique de Lyon)
  • Melchie Dumornay (Olympique de Lyon)
  • Patri Guijarro (Barcelona)
  • Lindsey Heaps (Olympique de Lyon)
  • Lauren James (Chelsea)
  • Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
  • Ewa Pajor (Barcelona)
  • Clàudia Pina (Barcelona)
  • Alexia Putellas (Barcelona)
  • Alessia Russo (Arsenal)
  • Leah Williamson (Arsenal)
Premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino

  • Sonia Bompastor (Chelsea)
  • Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique de Lyon)
  • Seb Hines (Orlando Pride)
  • Renée Slegers (Arsenal)
  • Sarina Wiegman (Inglaterra)

Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino

  • Javier Aguirre (México)
  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis Enrique (París Saint-Germain)
  • Hansi Flick (Barcelona)
  • Enzo Maresca (Chelsea)
  • Roberto Martínez (Portugal)
  • Arne Slot (Liverpool)

Nominadas al Premio The Best a la Guardameta de la FIFA

  • Ann-Katrin Berger (Gotham)
  • Cata Coll (Barcelona)
  • Christiane Endler (Olympique de Lyon)
  • Hannah Hampton (Chelsea)
  • Anna Moorhouse (Orlando Pride)
  • Chiamaka Nnadozie (París FC/Brighton)
  • Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)
Nominados al Premio The Best al Guardameta de la FIFA

  • Alisson Becker (Liverpool)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City)
  • Emiliano Martínez (Aston Villa)
  • Manuel Neuer (Bayern Múnich)
  • David Raya (Arsenal)
  • Yann Sommer (Inter de Milán)
  • Wojciech Szczęsny (Barcelona)

Nominados al Premio a la Afición de la FIFA

  • Alejandro Ciganotto (ARG)
  • Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo)
  • Aficionados del Zakho (IRQ)
Julián Mazzara

toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

La chicana del Atlético de Madrid al Real Madrid con Julián Alvarez y Alexis Mac Allister
Fútbol europeo

La chicana del Atlético de Madrid al Real Madrid con Julián Alvarez y Alexis Mac Allister

Kevin Mac Allister mano a mano con BOLAVIP tras caer con Atlético de Madrid: ''Giuliano Simeone y Julián Alvarez estuvieron imparables''
Fútbol europeo

Kevin Mac Allister mano a mano con BOLAVIP tras caer con Atlético de Madrid: ''Giuliano Simeone y Julián Alvarez estuvieron imparables''

Julián Álvarez le anotó a Royale Union Saint-Gilloise tras la asistencia de Giuliano Simeone
Champions League

Julián Álvarez le anotó a Royale Union Saint-Gilloise tras la asistencia de Giuliano Simeone

Piden 10 años de cárcel para Diego García, ex jugador de Estudiantes, acusado de abusar a una jugadora de hockey
Fútbol Argentino

Piden 10 años de cárcel para Diego García, ex jugador de Estudiantes, acusado de abusar a una jugadora de hockey

