Ousmane Dembélé explicó porqué Messi fue fundamental para ganar el Balón de Oro: “Tenía que ser serio”

En una entrevista, el delantero francés reveló que el argentino le dio un consejo que le cambió la forma de jugar.

Por Marco D'arcangelo

Lionel Messi y Ousmane Dembelé en Barcelona.
© GettyLionel Messi y Ousmane Dembelé en Barcelona.

Por primera vez en su carrera, a los 28 años Ousmane Dembelé ganó el Balón de Oro luego de una gran temporada con el Paris Saint Germain, equipo con el que se consagró campeón de la Ligue 1, Copa de Francia y la UEFA Champions League.

Tras quedarse con el galardón, el delantero francés dio una entrevista con la revista inglesa For For Two, en la que se refirió a su relación con Lionel Messi, con quien compartió plantel en el Barcelona y reveló que el argentino le dio un consejo que le cambió para bien su carrera. 

“Tuve una muy buena relación con Messi desde el primer día. Mi casillero estaba justo al lado de la suya, y me dio muchos consejos. Era alguien que sabía instintivamente lo que necesitabas”, inició el futbolista del PSG sobre la experiencia de compartir vestuario con el delantero de Inter Miami. 

Siguiendo por la misma línea, Dembelé reveló cuál fue el consejo que le dio Messi, y que sirvió para darle un giro a su desempeño en la cancha: “Messi me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”.

Para cerrar con el tema, el francés mostró su felicidad por haber compartido plantel con el argentino, a quien lo denominó como el mejor de todos los tiempos. “Para mí, es el más grande. Es un jugador que me inspira. ¡Es único! Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él”, soltó.

Messi felicitó públicamente a Dembelé

Luego de ganar el Balón de Oro, el futbolista francés publicó un posteo en sus redes sociales para agradecer por este galardón. Allí, Messi le dejó un mensaje para felicitarlo. “Grande Ous!!! Felicidades me alegro mucho por vos. Te lo merecés”, comentó en la publicación el campeón del mundo desde su perfil de la red social.

La reacción de Lionel Messi tras el triunfo de Ousmane Dembélé en el Balón de Oro 2025

La reacción de Lionel Messi tras el triunfo de Ousmane Dembélé en el Balón de Oro 2025

Ni Lamine Yamal ni Dembelé: Messi es el jugador con más participaciones de gol del 2025

Ni Lamine Yamal ni Dembelé: Messi es el jugador con más participaciones de gol del 2025

