Salió campeón con River, fue compañero de Messi y reveló que quiere jugar el Mundial 2030 con 42 años: “Pocos están a mi nivel”

Uno de los nombres que el fútbol sudamericano supo exportar al mundo con mayor peso en las últimas dos décadas es el de Alexis Sánchez. El Niño Maravilla, que fue campeón con River en 2008, compartió vestuario con Lionel Messi en Barcelona y sigue dando vueltas por Europa, sorprendió en las últimas horas con una confesión fiel a su estilo: sueña con jugar el Mundial 2030. Sí, con 42 años.

La declaración llega en un momento particular. A meses de cumplir los 37, Sánchez busca reencontrarse con su mejor versión vistiendo la camiseta del Sevilla de Matías Almeyda. El primer paso lo dio este fin de semana, al convertir su primer gol y darle la victoria (2-1) ante Alavés. En paralelo, convive con la decepción que envuelve a la selección chilena, que quedó fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el tercero al hilo para la región.

El contraste es evidente. Lejos quedó la generación dorada trasandina, bicampeona de América, con la que Alexis también disputó Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Es el último gran referente de aquel equipo que impuso respeto en la década pasada. Y aunque los años pasan, se resiste a que la mala racha le gane. Así fue como no tuvo pelos en la lengua para confesar: “Me gustaría ir a otro Mundial con Chile, sería en 2030, con 42 años“. Ilusión intacta que ninguna partida de nacimiento parece capaz de derribar.

“Tengo que estar físicamente bien y mentalmente bien. Eso te lo va marcando el profesionalismo con el paso del tiempo”, agregó el delantero en diálogo con AS, dejando en claro que todavía se considera en condiciones de comandar el resurgimiento de su selección. “Pocos jugadores (chilenos) están en Europa al nivel que estoy yo: Suazo y algunos otros. Mientras pueda aportar y esté físicamente, quiero estar siempre”, afirmó.

Alexis Sánchez tiene contrato en Sevilla hasta mediados de 2026 (Getty Images).

Con dicho objetivo en la mira, Sevilla es la parada en la que Sánchez aspira a recuperar protagonismo en la elite futbolera. “No vine a pasear, quiero ponérselo difícil a Almeyda. Siempre hablan de la edad: llevo 20 años entrenando, me marcho y me entreno solo también”, explicó, lejos de pensar en un posible retiro.

“La verdad es que me divierto jugando al fútbol. Siempre me ha pasado y creo que aunque me retire profesionalmente me seguirá pasando. El fútbol me da alegría de vivir. Amo este deporte, vivo para esto desde que tenía 7 años”, confesó el chileno, dejando en claro que su motivación no depende de la edad ni del paso del tiempo. Ahora, su desafío es seguir vigente, con la mira puesta en 2030.

