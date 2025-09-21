Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Salió campeón con River, fue compañero de Messi y reveló que quiere jugar el Mundial 2030 con 42 años: “Pocos están a mi nivel”

Mientras busca volver a la elite europea en Sevilla, Alexis Sánchez confesó que quiere decir presente en el próximo ciclo mundialista con La Roja.

Por Bruno Carbajo

Alexis Sánchez festejando un gol con Messi e Iniesta en Barcelona.
© GettyAlexis Sánchez festejando un gol con Messi e Iniesta en Barcelona.

Uno de los nombres que el fútbol sudamericano supo exportar al mundo con mayor peso en las últimas dos décadas es el de Alexis Sánchez. El Niño Maravilla, que fue campeón con River en 2008, compartió vestuario con Lionel Messi en Barcelona y sigue dando vueltas por Europa, sorprendió en las últimas horas con una confesión fiel a su estilo: sueña con jugar el Mundial 2030. Sí, con 42 años.

La declaración llega en un momento particular. A meses de cumplir los 37, Sánchez busca reencontrarse con su mejor versión vistiendo la camiseta del Sevilla de Matías Almeyda. El primer paso lo dio este fin de semana, al convertir su primer gol y darle la victoria (2-1) ante Alavés. En paralelo, convive con la decepción que envuelve a la selección chilena, que quedó fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el tercero al hilo para la región.

El contraste es evidente. Lejos quedó la generación dorada trasandina, bicampeona de América, con la que Alexis también disputó Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Es el último gran referente de aquel equipo que impuso respeto en la década pasada. Y aunque los años pasan, se resiste a que la mala racha le gane. Así fue como no tuvo pelos en la lengua para confesar: “Me gustaría ir a otro Mundial con Chile, sería en 2030, con 42 años“. Ilusión intacta que ninguna partida de nacimiento parece capaz de derribar.

Tengo que estar físicamente bien y mentalmente bien. Eso te lo va marcando el profesionalismo con el paso del tiempo”, agregó el delantero en diálogo con AS, dejando en claro que todavía se considera en condiciones de comandar el resurgimiento de su selección. “Pocos jugadores (chilenos) están en Europa al nivel que estoy yo: Suazo y algunos otros. Mientras pueda aportar y esté físicamente, quiero estar siempre”, afirmó.

Alexis Sánchez tiene contrato en Sevilla hasta mediados de 2026 (Getty Images).

Alexis Sánchez tiene contrato en Sevilla hasta mediados de 2026 (Getty Images).

Con dicho objetivo en la mira, Sevilla es la parada en la que Sánchez aspira a recuperar protagonismo en la elite futbolera. “No vine a pasear, quiero ponérselo difícil a Almeyda. Siempre hablan de la edad: llevo 20 años entrenando, me marcho y me entreno solo también”, explicó, lejos de pensar en un posible retiro.

Publicidad

La verdad es que me divierto jugando al fútbol. Siempre me ha pasado y creo que aunque me retire profesionalmente me seguirá pasando. El fútbol me da alegría de vivir. Amo este deporte, vivo para esto desde que tenía 7 años”, confesó el chileno, dejando en claro que su motivación no depende de la edad ni del paso del tiempo. Ahora, su desafío es seguir vigente, con la mira puesta en 2030.

Se fue a la B con River, quedó marcado por un artículo de la AFA y ahora firmó el quinto descenso de su carrera en Perú

ver también

Se fue a la B con River, quedó marcado por un artículo de la AFA y ahora firmó el quinto descenso de su carrera en Perú

Serie épica y penales: el pronóstico de la Inteligencia Artificial que llena de ilusión a todo River para la vuelta ante Palmeiras

ver también

Serie épica y penales: el pronóstico de la Inteligencia Artificial que llena de ilusión a todo River para la vuelta ante Palmeiras

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

¿Hasta cuándo podrá Gallardo seguir invirtiendo fortunas sin brindar resultados a cambio en River?

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Serie épica y penales: el pronóstico de la IA que llena de ilusión a todo River para la vuelta ante Palmeiras
Copa Libertadores

Serie épica y penales: el pronóstico de la IA que llena de ilusión a todo River para la vuelta ante Palmeiras

¿Hasta cuándo podrá Gallardo seguir invirtiendo fortunas sin brindar resultados a cambio en River?
River Plate

¿Hasta cuándo podrá Gallardo seguir invirtiendo fortunas sin brindar resultados a cambio en River?

Castromán recordó su paso por Boca y reveló por qué no llegó a River: “Me dijeron que tenía que bajarme los pantalones”
Fútbol Argentino

Castromán recordó su paso por Boca y reveló por qué no llegó a River: “Me dijeron que tenía que bajarme los pantalones”

La contundente frase con la que Cesc Fábregas comparó a Nico Paz con Messi: “Le pasa lo mismo”
Fútbol europeo

La contundente frase con la que Cesc Fábregas comparó a Nico Paz con Messi: “Le pasa lo mismo”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo