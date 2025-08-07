Es tendencia:
Se conocieron los nominados para el Balón de Oro y no se pueden entender las ausencias de Enzo Fernández y Julián Álvarez

En medio de una inundación de jugadores de Paris Saint-Germain, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister son los únicos representantes argentinos.

Por Julián Giacobbe

Enzo Fernández y Julián Álvarez en la Selección Argentina.
Enzo Fernández y Julián Álvarez en la Selección Argentina.

La revista France Football presentó a sus nominados para el Balón de Oro de este año y la polémica no se hizo esperar, inclusive con respecto a los argentinos. Por empezar, para el premio principal hay una inundación de jugadores de Paris Saint-Germain, lo que quita lugar para los futbolistas de nuestro país. Después aparecen los de Real Madrid y Barcelona, pero eso no es todo.

Hablando de las ausencias más resonantes, hay que señalar que Enzo Fernández y Julián Álvarez no están entre los 30 nominados para el Balón de Oro que se entregará el próximo 22 de septiembre en París y es una cuestión curiosa. En el caso del primero, es una estrella de Chelsea y viene de ser campeón del Mundial de Clubes. En torno al segundo, hablamos de uno de los grandes goleadores de la temporada.

En contrapartida, los argentinos que sí están son Lautaro Martínez, que se quedó a las puertas de ganar la UEFA Champions League pero que hizo méritos suficientes para estar entre los nominados para el premio principal del Balón de Oro, y Alexis Mac Allister, integrante de un Liverpool que ha pisado fuerte a nivel local en Inglaterra pero no en el plano continental.

Por otra parten, muchos se preguntan por qué Lionel Scaloni no está nominado al premio a mejor entrenador y esto tiene que ver a que directamente no figuraron técnicos de selecciones. Además, no cuenta lo acontecido en la Copa América 2024. Por ende, el argentino campeón del mundo en Qatar 2022 solamente dirigió en Eliminatorias

Finalmente, muchos están criticando la nominación de Dibu Martínez para el premio Lev Yashin al mejor arquero. Sin embargo, él logró la mejor atajada de la temporada 2024/2025, con esa intervención espectacular contra Nottingham Forest. Además, fue parte de un Aston Villa que, con sus complicaciones, sacó adelante una campaña que lo involucraba en la Champions.

Todos los nominados al Balón de Oro 2025

Todos los nominados al Balón de Oro 2025

Los 2 jugadores argentinos nominados al Balón de Oro 2025

Los 2 jugadores argentinos nominados al Balón de Oro 2025

Julián Giacobbe
Julián Giacobbe

