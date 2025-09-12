Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Así quedó la tabla anual del Torneo Clausura tras la victoria de Racing a San Lorenzo y el empate entre Vélez y Huracán

En un viernes a puro fútbol, la Academia se metió en puestos de Sudamericana al quedarse con el clásico y Riestra se permite soñar con la Copa Libertadores.

Por Bruno Carbajo

Racing venció a San Lorenzo y se metió en zona de copas.
© Prensa Liga ProfesionalRacing venció a San Lorenzo y se metió en zona de copas.

Luego de que el jueves el Torneo Clausura se reinicie tras el parón de selecciones, la pelota continuó rodando en el fútbol argentino con el desarrollo de la octava fecha. Y este viernes la acción siguió con una jornada cargada de cinco partidos que no solo movieron la tabla de posiciones, sino también la tabla anual, clave para la clasificación a las copas internacionales.

El día comenzó con la victoria de Riestra 2-0 sobre Central Córdoba en el Bajo Flores, resultado que ya lo metió de lleno en la pelea por un lugar en torneos continentales. Más tarde llegaron los platos fuertes: Racing venció 2-0 a San Lorenzo para sumar sus primeros puntos como local, quedarse con el clásico y llegar bien perfilado de cara a su cruce de cuartos de Libertadores frente a Vélez. Justamente, el Fortín empató 0-0 ante Huracán en Parque Patricios, mientras que la jornada se completó con Newell’s venciendo 2-0 a Atlético Tucumán en Rosario y Lanús haciendo lo propio por 1-0 ante Independiente Rivadavia en la Fortaleza.

Estos resultados movieron las piezas en la tabla anual: Riestra llegó a 40 puntos y escaló hasta la quinta posición, quedando a cinco unidades de Boca (2°) y Rosario Central (3°), quienes hoy ocupan puestos de Libertadores. En tanto, la Academia trepó al noveno lugar, último cupo de Copa Sudamericana, gracias a la derrota de Independiente Rivadavia (35) y recortó distancias con San Lorenzo (39) y Huracán (39).

Debe tenerse en cuenta que la fecha todavía tiene acción importante por delante: este sábado River (1°) visitará a Estudiantes, mientras que el domingo habrá choque directo en Arroyito entre Boca y Rosario Central, segundo y tercero de la tabla anual. Además, Argentinos Juniors (4°) viajará a Córdoba para enfrentar a Instituto. En ese marco, la lucha por entrar a las copas sigue al rojo vivo y promete más cambios en las posiciones a lo largo del fin de semana.

Así está la tabla anual 2025

  1. River 46 (Libertadores)
  2. Boca 45 (Libertadores)
  3. Rosario Central 45 (Libertadores – Fase Previa)
  4. Argentinos Juniors 41 (Sudamericana)
  5. Riestra 40 (Sudamericana)
  6. Barracas Central 40 (Sudamericana)
  7. Huracán 39 (Sudamericana)
  8. San Lorenzo 39 (Sudamericana)
  9. Racing 35 (Sudamericana)
  10. Tigre 35
  11. Independiente Rivadavia 35
  12. Lanús 35
  13. Estudiantes de La Plata 33
  14. Independiente 32
  15. Central Córdoba 31
  16. Defensa y Justicia 31
  17. Platense 29 *
  18. Vélez 29
  • * Platense (17°) está clasificado a la Libertadores por ser campeón del Torneo Apertura 2025.
Publicidad

Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2025

Son decisiones: Miguel Russo repite la fórmula en la visita de Boca ante Rosario Central

ver también

Son decisiones: Miguel Russo repite la fórmula en la visita de Boca ante Rosario Central

Tras el no de Real Madrid por Mastantuono, los 9 jugadores de Europa que Placente puede llevar a la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

ver también

Tras el no de Real Madrid por Mastantuono, los 9 jugadores de Europa que Placente puede llevar a la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Se confirmaron los árbitros para la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Se confirmaron los árbitros para la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

El clásico tiene dueño: Racing venció 2-0 a San Lorenzo
Fútbol Argentino

El clásico tiene dueño: Racing venció 2-0 a San Lorenzo

Gustavo Costas definió a Marcos Rojo en una palabra al explicar su impacto en el vestuario de Racing
Fútbol Argentino

Gustavo Costas definió a Marcos Rojo en una palabra al explicar su impacto en el vestuario de Racing

Rechazó dos selecciones por Argentina, es la promesa de un histórico alemán y se llama Armando por Maradona: “Acepté de inmediato”
Fútbol Internacional

Rechazó dos selecciones por Argentina, es la promesa de un histórico alemán y se llama Armando por Maradona: “Acepté de inmediato”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo