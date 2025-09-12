Así quedó la tabla anual del Torneo Clausura tras la victoria de Racing a San Lorenzo y el empate entre Vélez y Huracán

Luego de que el jueves el Torneo Clausura se reinicie tras el parón de selecciones, la pelota continuó rodando en el fútbol argentino con el desarrollo de la octava fecha. Y este viernes la acción siguió con una jornada cargada de cinco partidos que no solo movieron la tabla de posiciones, sino también la tabla anual, clave para la clasificación a las copas internacionales.

El día comenzó con la victoria de Riestra 2-0 sobre Central Córdoba en el Bajo Flores, resultado que ya lo metió de lleno en la pelea por un lugar en torneos continentales. Más tarde llegaron los platos fuertes: Racing venció 2-0 a San Lorenzo para sumar sus primeros puntos como local, quedarse con el clásico y llegar bien perfilado de cara a su cruce de cuartos de Libertadores frente a Vélez. Justamente, el Fortín empató 0-0 ante Huracán en Parque Patricios, mientras que la jornada se completó con Newell’s venciendo 2-0 a Atlético Tucumán en Rosario y Lanús haciendo lo propio por 1-0 ante Independiente Rivadavia en la Fortaleza.

Estos resultados movieron las piezas en la tabla anual: Riestra llegó a 40 puntos y escaló hasta la quinta posición, quedando a cinco unidades de Boca (2°) y Rosario Central (3°), quienes hoy ocupan puestos de Libertadores. En tanto, la Academia trepó al noveno lugar, último cupo de Copa Sudamericana, gracias a la derrota de Independiente Rivadavia (35) y recortó distancias con San Lorenzo (39) y Huracán (39).

Debe tenerse en cuenta que la fecha todavía tiene acción importante por delante: este sábado River (1°) visitará a Estudiantes, mientras que el domingo habrá choque directo en Arroyito entre Boca y Rosario Central, segundo y tercero de la tabla anual. Además, Argentinos Juniors (4°) viajará a Córdoba para enfrentar a Instituto. En ese marco, la lucha por entrar a las copas sigue al rojo vivo y promete más cambios en las posiciones a lo largo del fin de semana.

Así está la tabla anual 2025

River 46 (Libertadores) Boca 45 (Libertadores) Rosario Central 45 (Libertadores – Fase Previa) Argentinos Juniors 41 (Sudamericana) Riestra 40 (Sudamericana) Barracas Central 40 (Sudamericana) Huracán 39 (Sudamericana) San Lorenzo 39 (Sudamericana) Racing 35 (Sudamericana) Tigre 35 Independiente Rivadavia 35 Lanús 35 Estudiantes de La Plata 33 Independiente 32 Central Córdoba 31 Defensa y Justicia 31 Platense 29 * Vélez 29

* Platense (17°) está clasificado a la Libertadores por ser campeón del Torneo Apertura 2025.

Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2025

