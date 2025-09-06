Es tendencia:
El inesperado reencuentro que tuvieron Maxi Salas y Maravilla Martínez en la previa de River vs. Racing por Copa Argentina: “Amigo”

La antigua sociedad ofensiva de la Academia se reunió fuera de la cancha, compartiendo mates, tras la novela que protagonizó el ahora delantero del Millonario.

Por Bruno Carbajo

Salas y Maravilla, juntos de nuevo tras su separación futbolística.
Salas y Maravilla, juntos de nuevo tras su separación futbolística.

En medio del parate por la fecha FIFA y a días del cruce entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, apareció una postal inesperada: Maximiliano Salas y Adrián Martínez volvieron a mostrarse juntos, esta vez fuera de las canchas y compartiendo unos mates.

La dupla que supo darle alegrías a la Academia sorprendió al reencontrarse luego de la polémica salida de Salas hacia River en el último mercado de pases. El encargado de blanquear la reunión fue el propio Maravilla, que posteó una foto en redes junto a su excompañero y escribió: “Gracias por la visita, amigo”.

La imagen, captada en el predio de canchas de fútbol que administra Martínez, no tardó en tomar una alta repercusión. Y además del gesto de amistad, el detalle que no pasó desapercibido fue el look de ambos. Es que Salas se mostró con un conjunto en blanco y rojo, en lo que permite entenderse como un guiño a River, mientras que Maravilla eligió un suéter celeste y una remera blanca, combinación que remite a Racing.

El posteo de Maravilla Martínez tras una tarde a puro mate con Salas (@adrian.martinez52).

El posteo de Maravilla Martínez tras una tarde a puro mate con Salas (@adrian.martinez52).

Un reencuentro que pone fin a los idas y vueltas a la distancia

Se trata del primer encuentro público de Salas con un futbolista académico tras su salida. Aunque las señales sobre su relación con Maravilla ya venían siendo positivas. Semanas atrás, el ex Racing ya había saludado al goleador por su cumpleaños, “Feliz cumpleaños, amigo goleador”, escribió, acompañado de una foto de ambos abrazados con la camiseta albiceleste. Ese gesto pareció disipar tensiones luego de un intercambio de indirectas en redes sociales entre ambos. Y ahora quedó confirmado.

Igualmente, cuando se oficializó la transferencia de Salas, Martínez había dejado en claro su postura. “Hicimos gran amistad, compartimos muchas cosas y es parte del fútbol. Esto sigue”, expresó entonces. Hoy, su reciente foto reafirma la sociedad. Aunque, la próxima vez que se crucen no será para tomar mates, sino para luchar por un lugar en semifinales de la Copa Argentina.

