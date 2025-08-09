Es tendencia:
Racing

El plan de Racing para que Marcos Rojo pueda jugar el Clausura sin la ayuda de Boca

El defensor no puede jugar el torneo local porque rescindió después del 24 de julio. Qué piensa hacer la directiva de la Academia.

Por Joaquín Alis

Marcos Rojo nuevo refuerzo de Racing
© Prensa BocaMarcos Rojo nuevo refuerzo de Racing

Cuando parecía que la novela de Marcos Rojo iba a terminar con su firma de contrato en Racing, un detalle en el reglamento de la Liga Profesional cambió el panorama. El defensor no está habilitado para jugar el Torneo Clausura y solo podría participar de la Libertadores y la Copa Argentina, algo que no estaba en los planes de Diego Milito, Gustavo Costas y compañía.

Como la rescisión del ex-Manchester United se efectuó el 8 de agosto, varios días después del 24 de julio, el defensor no puede participar del certamen doméstico. Este detalle se le escapó a la dirigencia de la Academia, que contrató al jugador para que participe de todas las competiciones.

Si bien existió un llamado a Boca para pedirle que de marcha atrás con la rescisión y negociar un préstamo o transferencia, en Avellaneda ya tienen un plan para no depender del Xeneize. El objetivo es resolver la situación cuanto antes, sin necesitar favores de un tercero.

Según reveló TyC Sports, Racing intentaría destrabar la situación presentando un recurso de amparo o sacar provecho de un gris legal para poder habilitar a Rojo. Cabe aclarar que, si bien hay mucha bronca por la situación, puertas adentro confían en resolver el inconveniente.

Qué dice el artículo del reglamento que inhabilita a Rojo

19.2.4. Con relación a lo dispuesto en el artículo 19.2, en el caso de los jugadores libres, solamente podrán ser registrados con posterioridad a las 18:00 horas del 24 de julio de 2025, en caso de que la libertad de contratación hubiera ocurrido con anterioridad a dicha fecha.

19.2.5. En el supuesto caso que el jugador registrado por el Club (de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2.) provenga de otro Club miembro de la LPF, este último podrá también reemplazarlo dentro de los plazos establecidos en dicho artículo, siempre y cuando se cumplan las condiciones enunciadas en los artículos 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 y 19.2.4.

El picante mensaje de la esposa de Marcos Rojo tras la rescisión con Boca: "Que la cuenten como quieran"

El picante mensaje de la esposa de Marcos Rojo tras la rescisión con Boca: “Que la cuenten como quieran”

Se supo: la fuerte frase de Marcos Rojo al plantel de Boca en su despedida antes de sumarse a Racing

Se supo: la fuerte frase de Marcos Rojo al plantel de Boca en su despedida antes de sumarse a Racing

