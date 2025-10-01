Es tendencia:
FIFA sancionó a un club club argentino por una antigua deuda: el monto que deben abonar y el castigo que recibirá

Desde la Fédération Internationale de Football Association le comunicaron la tajante medida al elenco platense.

Por Julián Mazzara

Sede de FIFA en Zurich, Suiza.
En el fútbol argentino, a lo largo del último tiempo, diversas instituciones quedaron comprometidas económicamente debido a los pésimos manejos dirigenciales. Casos como los que vivieron Independiente y San Lorenzo, cada vez son más recurrentes. Y los que más sufren son los hinchas.

La última semana, antes de que iniciara la fecha 10 del Torneo Clausura, el plantel de Gimnasia y Esgrima de La Plata amenazó a los directivos con no entrenar ni concentrar para enfrentar a Rosario Central en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Pero las deudas no solo eran con los jugadores, sino que también con los empleados de UTEDYC (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), además de quienes trabajan a diario en la institución y los miembros del staff técnico y médico.

Ahora, desde FIFA dieron a conocer el informe de los clubes inhibidos para los próximos tres mercados de pases, a menos que subsanen sus respectivas deudas, y el conjunto platense presidido por Mariano Cowen aparece en el listado. Y lo pendiente es una suma de 100.000 dólares con Matías Abaldo, actualmente en Independiente.

Este miércoles 1 de octubre, las autoridades del máximo ente regulador del fútbol a nivel mundial le hicieron saber a los triperos de la sanción, y que deberán solucionarla lo antes posible para levantar el castigo, ya que de lo contrario no podrán sumar refuerzos en todo 2026, y tampoco en el mercado de pases que se desarrolle durante la primera parte del 2027.

Matías Abaldo junto al presidente Mariano Cowen. (Prensa Gimnasia)

El paso de Matías Abaldo por Gimnasia y Esgrima de La Plata

Durante su estadía en Gimnasia y Esgrima de La Plata, fueron 36 los partidos que afrontó: anotó cinco goles y aportó cuatro asistencias. Antes de marcharse, Matías Abaldo sufrió inconvenientes relacionados a la salud mental y su representante se mostró siempre junto a él para evitar que la situación pasara a mayores.

Julián Mazzara

