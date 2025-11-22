Es tendencia:
La importante modificación en el fútbol argentino que comenzará a partir de los octavos del Clausura

En el Estadio José Amalfitani, se da inicio a los octavos de final del Torneo Clausura. Y la AFA hizo un cambio respecto al certamen del primer semestre.

Por Julián Mazzara

Vélez y Argentinos Juniors abren los octavos de final del Torneo Clausura.
Después de lo que fue la gran polémica que se generó en el fútbol argentino por el título que la AFA le asignó a Rosario Central por haber sido el equipo que más puntos acumuló en la Tabla Anual, comienzan a disputarse los octavos de final del Torneo Clausura.

En el barrio porteño de Liniers, más precisamente en el Estadio José Amalfitani, la jornada la abren Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors, donde el ganador de esta llave se tendrá que enfrentar, en cuartos de final, ante el vencedor de Boca vs. Talleres, que jugarán este domingo 23 de noviembre.

Con respecto a lo que fueron las llaves eliminatorias que se llevaron a cabo en el primer semestre del año, habrá una modificación: en el caso de que haya empate a lo largo de los 90 minutos reglamentarios, el encuentro tendrá una prórroga con dos tiempos de 15 minutos cada uno. Y de persistir la igualdad, el ganador se definirá por medio de la tanda de penales.

Por otra parte, hay que recordar que hasta las semifinales, los partidos se jugarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones de la fase de liga, donde el certamen se dividió en dos zonas de 15 equipos cada una, y por la que accedieron ocho de ellos a esta instancia.

El cuadro del Torneo Clausura.

¿Cuándo y dónde se disputará la final del Torneo Clausura 2025?

El campeón del certamen doméstico se definirá el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en la provincia de Santiago del Estero, aunque todavía no hay horario definido para que se lleve a cabo el partido.

Los horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

  • 20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
  • 22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Domingo 23 de noviembre 

  • 17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • 20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)

Lunes 24 de noviembre

  • 17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
  • 19.15 – Racing (3°A) vs. River (6°B)
  • 22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)
Miércoles 26 de noviembre

  • 21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)

DATOS CLAVES

  • Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors inician los octavos de final en el Estadio José Amalfitani.
  • El ganador de Vélez vs. Argentinos enfrentará al vencedor de Boca vs. Talleres.
  • En caso de empate, los octavos tendrán prórroga de dos tiempos de 15 minutos y luego penales.
