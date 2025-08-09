Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Los picantes gestos de Gustavo Costas a los hinchas de Boca tras el empate con Racing en La Bombonera

El técnico de la Academia tuvo un tenso cruce con un grupo de plateístas que se encontraban a la altura del banco de suplentes visitante.

Por Bruno Carbajo

Los picantes gestos de Gustavo Costas a los hinchas de Boca tras el empate con Racing en La Bombonera
Los picantes gestos de Gustavo Costas a los hinchas de Boca tras el empate con Racing en La Bombonera

Ni Boca ni Racing se fueron contentos de la Bombonera tras disputar el clásico. A pesar del empate 1-1, el Xeneize extendió su racha negativa a 12 partidos sin ganar y el fastidio en las tribunas se hizo notar. Del otro lado, la Academia dejó escapar en los minutos finales lo que hubiera sido una valiosa victoria, volviendo a Avellaneda con un sabor amargo. Y el descontento visitante lo reflejó a la perfección Gustavo Costas.

El técnico de la Academia, siempre efusivo sobre la línea de cal, también dejó en claro su fastidio a lo largo del encuentro. Al punto que, sobre el final, el DT protagonizó una secuencia que encendió todavía más la temperatura del clásico.

Luego de intercambiar reproches el árbitro Nicolás Ramírez, Costas salió del banco de suplentes y, antes de llegar a la mitad de cancha, tuvo un picante cruce con algunos hinchas de Boca ubicados en la zona de palcos. Posiblemente luego de recibir algún comentario, la secuencia muestra a Costas girando sobre su propio eje y y dedicándole gestos desafiantes con la mano, moviendo la muñeca y el dedo índice en círculos, como invitándolos a “seguir hablando”. Todo esto, mientras sonreía de forma irónica a través de la cámara de ESPN.

Igualmente, el disconformismo de Costas no quedó allí, sino que redobló la apuesta en conferencia de prensa. Ahora, el apuntado fue Nicolás Ramírez. “En el segundo tiempo pasó lo de siempre: cobraban todos foules. El del tiro libre (jugada del empate) no fue foul. No es que lloramos. Nos cobraron 19 faltas contra 6“, soltó acerca del rendimiento arbitral.

Y aprovechó a recordar antecedentes en los que fue dirigido por el mismo colegiado. “Contra Independiente el mismo árbitro 18 contra 2. Te van metiendo atrás. Nos amonestó a todos, 6 o 7 jugadores. Tenemos que hacer 2 o 3 goles para ganar un partido“, cerró Costas.

Publicidad

Ahora, el entrenador deberá cambiar el chip rápidamente: Racing visitará a Peñarol el próximo martes, en el Campeón del Siglo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los hinchas de Boca criticaron a un titular en el empate ante Racing: “¿Cómo llegó a ser futbolista profesional?”

ver también

Los hinchas de Boca criticaron a un titular en el empate ante Racing: “¿Cómo llegó a ser futbolista profesional?”

Los puntajes 1×1 de Boca ante Racing, con Paredes y Aguirre como figuras y dos aplazados

ver también

Los puntajes 1×1 de Boca ante Racing, con Paredes y Aguirre como figuras y dos aplazados

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
Costas criticó el arbitraje de Nicolás Ramírez en el clásico entre Boca y Racing: "Pasó lo de siempre"
Fútbol Argentino

Costas criticó el arbitraje de Nicolás Ramírez en el clásico entre Boca y Racing: "Pasó lo de siempre"

Boca y Racing paralizan al país con el cruce en La Bombonera: las formaciones que piensan Russo y Costas
Fútbol Argentino

Boca y Racing paralizan al país con el cruce en La Bombonera: las formaciones que piensan Russo y Costas

Tras rescindir su contrato con Boca, Marcos Rojo empezó a sonar con fuerza para otro grande de Argentina
Boca Juniors

Tras rescindir su contrato con Boca, Marcos Rojo empezó a sonar con fuerza para otro grande de Argentina

La reacción de Riquelme que generó repercusión en los hinchas de Boca
Boca Juniors

La reacción de Riquelme que generó repercusión en los hinchas de Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo