Luto en el fútbol argentino: murió Daniel Buglione, ídolo histórico del Huracán campeón con Menotti y que jugó contra Pelé

Todo el fútbol argentino está consternado. En las últimas horas, desde Huracán confirmaron el fallecimiento de Daniel Buglione, quien supo formar parte del equipo campeón en 1973 de la mano de César Luis Menotti y en el que formó una histórica dupla defensiva junto a Alfio Basile.

A los 77 años, una de las grandes glorias del fútbol argentino, pero sobre todo del Globo, dejó este plano y desde las redes sociales del club de Parque Patricios fue que se hicieron eco para dar a conocer la dolorosa noticia del marcador central que también tuvo la posibilidad de compartir la última línea con otros ídolos como Jorge Carrascosa y Nelson Chabay, además de que enfrentó a Pelé.

“El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Daniel Buglione, uno de nuestros campeones del 73. Saludamos y acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”, escribieron en la cuenta oficial de X (ex Twitter) para notificar a los socios e hinchas de esta durísima noticia.

Surgido de las inferiores quemeras, Buglione debutó como profesional el 30 de septiembre de 1969, donde disputó 129 encuentros y anotó 4 goles. Además de que era muy fuerte en la marca, tenía muchísima técnica a la hora de salir con el balón dominado.

Daniel Buglione y Pelé. (Foto: Mariano A. Reverdito)

Tras marcharse del Globo, en 1974, llegó a México para defender la camiseta de Tigres UANL durante tres temporadas y debió interrumpir su carrera por una lesión. A partir de allí, regresó al país para comenzar su ciclo como entrenador, donde estuvo al frente de All Boys y también en las inferiores del club que lo vio nacer, y del que fue hincha y socio.

