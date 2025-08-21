Es tendencia:
El inesperado pedido de Brasil a Conmebol tras el escándalo entre Independiente y U de Chile por Copa Sudamericana: “Inaceptable episodio”

La Confederación Brasileña de Fútbol se pronunció con un comunicado oficial.

Por Marco D'arcangelo

La Confederación Brasileña de Fútbol se pronunció al respecto del escándalo en Avellaneda.
La Confederación Brasileña de Fútbol se pronunció al respecto del escándalo en Avellaneda.

Luego del bochornoso final entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, que fue suspendido en el entretiempo debido a conflictos en la tribuna visitante, desde la Confederación Brasileña de Fútbol se pronunciaron en sus redes sociales y le hicieron un claro pedido a Conmebol.

Con un comunicado oficial, la CBF le pidió al ente regulador del fútbol sudamericano que haga una investigación rápida y precisa para determinar quiénes fueron los autores de este hecho y así reciban una dura sanción por el accionar en las tribunas del Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Además, se solidarizaron con los hinchas que sufrieron agresiones en el estadio y terminaron hospitalizados. Al respecto de esto, el Hospital Fiorito compartió el primer parte médico oficial, en el que informaron que dos personas se encuentran en estado de gravedad, por lo que tuvieron que ser operados.  

Como consecuencia de esta situación, Conmebol determinará los pasos a seguir y en las próximas horas deberá definir las sanciones a los dos equipos. El partido fue cancelado, por lo que el resultado quedó 1 a 1 y la resolución de la llave se conocerá tras las reuniones entre los directivos. 

El comunicado oficial de la CBF

La barbarie de anoche en el estadio Avellaneda durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana contradice todos los principios del deporte que tanto amamos. El fútbol, ​​una de las mayores expresiones de pasión y unidad del pueblo sudamericano, no puede ser escenario de violencia, intolerancia e irrespeto.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) pide a la Conmebol total rigurosidad en la investigación de los hechos ocurridos, con una investigación rápida y transparente, y que los responsables sean identificados y severamente castigados.

Es inaceptable que episodios como éste se repitan en competiciones que deberían celebrar el talento, la emoción y la deportividad.

Expresamos nuestra plena solidaridad con las víctimas de violencia y sus familias. Ningún aficionado, deportista o profesional del espectáculo deportivo debe temer por su integridad física al ejercer su derecho a participar o presenciar un partido de fútbol.

La CBF reafirma su compromiso con la promoción de un fútbol seguro, inclusivo y pacífico. Solo con sanciones ejemplares y acciones concretas será posible erradicar la violencia en los estadios y preservar la dignidad del deporte en nuestro continente.

