Murió el padre de Martín Palermo: el mensaje de Boca para el ídolo

Martín Palermosufrió la pérdida de su padre, quien falleció durante las últimas horas. Actualmente, el ídolo de Boca se desempeña como DT de Olimpia, en Paraguay, y desde dicha institución dieron a conocer la trágica noticia.

“Lamentamos informar el fallecimiento del señor Carlos Jorge Palermo, padre de nuestro actual entrenador. La Comisión Directiva ha declarado un periodo de duelo de dos días invitando a toda la Comunidad Olimpista a unirse a este momento de reflexión y respeto. Abrazamos al querido Martín en este complicado momento y enviamos, en nombre de toda la Institución, nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, fue el comunicado que emitió el club paraguayo para acompañar a su estratega.

Así como se pusieron a disposición desde la institución en la que se desempeña el Titán, el mensaje de Boca no tardó en llegar: “El Club Atlético Boca Juniors lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Jorge Palermo, padre de Martín Palermo. Acompañamos a Martín y a toda su familia en este difícil momento, enviándoles nuestro cariño y más sinceras condolencias en nombre de todos los Xeneizes”.

Al nacido en La Plata no solo lo están acompañando desde el Expreso Decano y el club en donde se transformó en el máximo goleador de la historia, sino que también desde CONMEBOL y algunas personalidades del mundo azul y oro, donde fue Andrés Ibarra, ex candidato a presidente, quien se manifestó por medio de su cuenta de Twitter. “Con gran tristeza acompaño a nuestro querido Martín por el fallecimiento de su padre, Carlos Palermo. Todo mi cariño para Martín y su familia. Fuerte abrazo para ellos”, exclamó el ex ministro de Modernización de la Nación Argentina.

Quien también aprovechó el uso de las redes sociales para mostrarse cerca del ex delantero de Estudiantes de La Plata fue Alejandro Domínguez, el actual presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, quien envió su pésame: “Lamento el fallecimiento de Carlos Jorge Palermo, padre de Martín Palermo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento”, indicó a través de Twitter.

Los mensajes de apoyo que recibió Martín Palermo

