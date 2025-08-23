Por qué no juega hoy Lionel Messi en DC United vs. Inter Miami por la MLS

Pasaron tres semanas de lo que fue la lesión muscular que sufrió Lionel Messi, quien vuelve a ser noticia en Inter Miami porque no estará presente en el partido frente a DC United, a disputarse en Audi Field, bajo el marco de la fecha 28 de la MLS.

Javier Mascherano, el entrenador de las Garzas, hace unos días explicó que el capitán no estuvo frente a Tigres UANLporque “se sintió incómodo dentro de esos 45 minutos que jugó”, haciendo referencia a su actuación contra LA Galaxy.

De cara al compromiso contra el elenco de la ciudad de Washington, la capital estadounidense, Messi volvió a ausentarse. Lógicamente, esto preocupa muchísimo a Lionel Scaloni porque la Selección Argentina disputará los últimos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas contra Venezuela y Ecuador.

El rosarino está convocado para los últimos juegos oficiales del seleccionado nacional, pero ante una nueva ausencia, es una completa incógnita que pueda jugar en los primeros días de septiembre, primero en el Mâs Monumental, de River, y luego en el Estadio Monumental Banco Pichincha, que pertenece a Barcelona de Guayaquil.

Formaciones de DC United vs. Inter Miami por la MLS

Tabla de posiciones de la MLS

