Tristeza não tem fim: Brasil volvió a perder y quedó eliminado del Mundial Sub 20 antes que Nueva Caledonia y Cuba

“Tristeza, não tem fim, felicidade sim”, cuenta la canción de Vinícius de Moraes que hoy suena casi como una profecía para la Selección de Brasil. Esta vez lo hizo en Chile, donde la Verdeamarela Sub-20 sufrió uno durísimo golpe: perdió 1-0 ante España y se despidió del Mundial juvenil en fase de grupos, con el detalle de no haber conocido la victoria.

El equipo dirigido por Ramon Menezes se jugaba todo ante la Roja: estaba obligado a ganar para aspirar al tercer puesto y clasificar a octavos de final como uno de los mejores terceros. Sin embargo fue el conjunto ibérico quien, con un tanto de Iker Bravo, completó el podio del grupo C (primero Marruecos y segundo México) y dejó sin respuestas a una Brasil que nunca logró encontrar el funcionamiento.

La caída deja a la Canarinha en una situación tan sorprendente como insólita: por cuestiones de horarios y cronograma, quedó eliminada incluso antes que selecciones como Cuba (con chances de ser mejor tercero en el grupo de Argentina) y Nueva Caledonia (14 goles recibidos en dos partidos), de las más flojas del certamen. Y así, se convirtió oficialmente en la tercera selección eliminada del torneo, detrás de Panamá y Nueva Zelanda.

Brasil no pudo con España y quedó eliminado del Mundial Sub 20 (@TelemundoSports).

La Verdeamarela, inestable en todas sus categorías

Igualmente, lo cierto es que el golpe no resulta un baldazo de agua fría. Es que el andar del combinado sub-20 se presentó irregular desde principios de año. El contraste queda a la vista cuando, pese a ser campeón del Sudamericano, en dicho certamen fue vapuleado 6-0 por Argentina. Lo mismo se repitió en la Copa del Mundo: llegó al Mundial con una racha de nueve partidos invictos (siete victorias y dos empates), pero esa solidez se desmoronó apenas pisó suelo trasandino: 2-2 ante México, 1-2 frente a Marruecos y este 0-1 ante España selló su adiós.

Como si fuera poco, la eliminación reabre una herida más profunda en la Canarinha: la inestabilidad en todas sus categorías. La selección mayor, bajo el mando de Carlo Ancelotti, tampoco atraviesa su mejor momento y busca volver a sus años dorados tras unas Eliminatorias irregulares. En ese contexto, la caída del equipo juvenil, mientras revive fantasmas, no deja de sentirse como un eco de una crisis estructural. El gigante parece seguir dormido.

