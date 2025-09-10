Es tendencia:
Salen a la venta las entradas del Mundial 2026: cómo comprarlas y cuánto cuestan

FIFA anunció la apertura de la primera ventana de ventas de entradas para el Mundial y la forma de adquirirlas.

Por Marco D'arcangelo

A poco menos de un año para el inicio del certamen, salieron a la venta la primera tanda de entradas para los partidos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y que ya tiene confirmado a 18 de los 48 seleccionados que participarán. 

La primera venta abrió este 10 de septiembre y se extenderá hasta el 19 del mismo mes, con la particularidad de que será exclusiva para titulares de tarjetas VISA que cumplan los requisitos, y que previamente hayan registrado su interés de comprar entradas ante la FIFA.

En esta primera ventana, quienes solicitaron su interés ante el ente organizador del Mundial, entrarán en un sorteo, y en caso de recibir el visto bueno, recibirán una notificación con la fecha y hora específica para comprar entradas, que comenzará a partir del 1° de octubre.

Estas personas seleccionadas tendrán la oportunidad de comprar entradas para cualquiera de los 104 partidos que tendrá el certamen, teniendo en cuenta que aún no sabrán a que equipos verán, debido a que el sorteo de la fase de grupos y del cuadro se realizará en diciembre.

Además, habrá disponible paquetes de entradas para sedes específicas como Boston o Ciudad de México, en los que los usuarios podrán ver diferentes partidos. Por otro lado, se podrán adquirir boletos para ver a determinadas selecciones en sus encuentros por fase de grupos.

Cabe destacar que luego se abrirán nuevas ventanas para comprar entradas. Las mismas serán a partir de octubre, después del sorteo de la fase de grupos que está pautado para el cinco de diciembre, y a partir del año que viene, más cercano al inicio del torneo. 

Cuánto cuestan las entradas para el Mundial

Desde FIFA informaron que los precios de las entradas partirán en 60 dólares, y las más exclusivas para la gran final podrían llegar a 6730 dólares. Además, agregaron que estos precios podrían variar dependiendo de la demanda de los hinchas para obtener sus boletos. 

“Los precios no se establecerán mediante “algoritmos automatizados”, sino que estarán guiados por un equipo de personas que supervisarán y ajustarán regularmente los precios de las entradas en tiempo real según la oferta y la demanda”, explicó al respecto un funcionario de FIFA.

Por otro lado, FIFA también contará con una reventa de entradas que no tendrá techo en el precio de las mismas y estará disponible para la gran mayoría de los países en el mundo. Un dato para tener en cuenta en Argentina, es que a pesar de tener entrada, esto no asegura su ingreso a Estados Unidos o Canadá si no tiene los papeles correspondientes. 

Marco D'arcangelo

