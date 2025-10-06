River no perdió por culpa de Falcón Pérez y Central está para campeón

River, en Rosario, no perdió por Falcón Pérez. River perdió por la diferencia en la jugada que rompió el partido, la de Di María y Portillo. Se vio la experiencia de Angelito y la ingenuidad del mediocampista millonario.

Di María cambió el partido (debió ser amonestado, ahí si hubo error del árbitro y también en la no amonestación de Franco Ibarra). Los únicos dos errores de Falcón Pérez en todo el partido, que después estuvo en todo acertado, el gol anulado a Borja y también en la expulsión de Portillo.

Pero esa jugada, la inteligencia y la viveza de Di María para hacer expulsar a Portillo, que venía siendo figura, hizo que en el segundo tiempo se juegue otro partido.

Hubo dos partidos: 11 vs. 11 me gustó más River, la sociedad Juanfer-Borja, vi al mejor Borja desde que volvió Gallardo y vi a un River que está empezando a captar un sistema.

En el segundo tiempo, 11 vs. 10, Angelito se divirtió y fue la figura para que Malcorra defina un partidazo con un golazo desde afuera.

Central está para ser campeón porque tiene al mejor jugador del torneo y River tiene que seguir remando porque le cuesta todo un huevo.

