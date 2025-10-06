Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River no perdió por culpa de Falcón Pérez y Central está para campeón

El árbitro no tuvo nada que ver en la derrota del Millonario. El Canalla lo ganó bien y se vistió de candidato.

Por Toti Pasman

Di María fue la gran figura del triunfo de Central.
© GettyDi María fue la gran figura del triunfo de Central.

River, en Rosario, no perdió por Falcón Pérez. River perdió por la diferencia en la jugada que rompió el partido, la de Di María y Portillo. Se vio la experiencia de Angelito y la ingenuidad del mediocampista millonario.

Di María cambió el partido (debió ser amonestado, ahí si hubo error del árbitro y también en la no amonestación de Franco Ibarra). Los únicos dos errores de Falcón Pérez en todo el partido, que después estuvo en todo acertado, el gol anulado a Borja y también en la expulsión de Portillo.

Pero esa jugada, la inteligencia y la viveza de Di María para hacer expulsar a Portillo, que venía siendo figura, hizo que en el segundo tiempo se juegue otro partido.

Tras la derrota ante Rosario Central, los hinchas de River explotaron contra un titular: “Devuélvanlo”

ver también

Tras la derrota ante Rosario Central, los hinchas de River explotaron contra un titular: “Devuélvanlo”

Hubo dos partidos: 11 vs. 11 me gustó más River, la sociedad Juanfer-Borja, vi al mejor Borja desde que volvió Gallardo y vi a un River que está empezando a captar un sistema.

En el segundo tiempo, 11 vs. 10, Angelito se divirtió y fue la figura para que Malcorra defina un partidazo con un golazo desde afuera.

Publicidad

Central está para ser campeón porque tiene al mejor jugador del torneo y River tiene que seguir remando porque le cuesta todo un huevo.

El consejo de Gallardo a Marcos Acuña tras la derrota de River ante Rosario Central: “Tiene que medirse”

ver también

El consejo de Gallardo a Marcos Acuña tras la derrota de River ante Rosario Central: “Tiene que medirse”

Con una chicana a Tapia, un histórico de River apuntó contra la AFA por los arbitrajes: “Ya entendí”

ver también

Con una chicana a Tapia, un histórico de River apuntó contra la AFA por los arbitrajes: “Ya entendí”

toti pasman
Toti Pasman

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
River hoy: la estadística que preocupa a Gallardo y el mensaje para Acuña
River Plate

River hoy: la estadística que preocupa a Gallardo y el mensaje para Acuña

La estadística que preocupa a todo River e hizo reflexionar a Gallardo: “Es incómodo”
River Plate

La estadística que preocupa a todo River e hizo reflexionar a Gallardo: “Es incómodo”

"Acuña tiene que medirse"
River Plate

"Acuña tiene que medirse"

Julián Álvarez eligió a sus jugadores preferidos: qué facetas destacó de Messi y quién es el jugador con “más aura”
Fútbol europeo

Julián Álvarez eligió a sus jugadores preferidos: qué facetas destacó de Messi y quién es el jugador con “más aura”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo