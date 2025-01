Dejó afuera a Larry Bird y Scottie Pippen: Damian Lillard eligió a los 4 mejores jugadores de la historia de la NBA

En la historia moderna de la NBA, no hay duda alguna de que Damian Lillard es uno de los mejores basquetbolistas. Sobre todo por su gran efectividad a la hora de lanzar desde la línea de tres puntos, algo que en otras épocas hacía muy bien el trascendental alero de Boston Celtics, Larry Bird.

A pesar de que no era su fuerte, Scottie Pippen también ha lanzado y convertido una gran cantidad de triples. Pero ninguno de los dos basquetbolistas fueron incluidos en el listado que armó el base de Milwaukee Bucks, quien eligió a los cuatro mejores de toda la historia del deporte predominante en Estados Unidos.

En marzo de 2022, Lillard formó parte de un stream en el canal de YouTube Club Shay Shay, de Shannon Sharpe, donde dejó en claro cuáles fueron los jugadores más destacados: “Voy a ir con Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant y voy a decir Magic Johnson”, afirmó. Pero además, reveló que ninguno de los mencionados fue el jugador que más disfrutó de ver en un campo.

“Voy a decir Kyrie Irving. Me encanta la forma en que juega. Me encanta cómo se ve su juego, ¿sabes a lo que me refiero? Es su manejo del balón, pero también es solo la forma en que se mueve y cómo puede jugar el juego. Tiene el juego más hermoso de la historia. Tal como se ve”, respondió el ex Portland Trail Blazers.

Damian Lillard enfrentando a Brooklyn Nets en un partido con Milwaukee Bucks. (Getty Images)

Todos los logros individuales de Damian Lillard

Elegido rookie del Año de la NBA de 2013.

Elegido en el mejor quinteto de rookies de la NBA de 2013.

2 veces elegido en el tercer mejor quinteto de la NBA de 2014, 2023.

4 veces elegido en el segundo mejor quinteto de la NBA de 2016, 2019, 2020 y 2021.

Elegido en el primer mejor quinteto de la NBA de 2018.

8 veces elegido para jugar en el All-Star Game de la NBA (2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024).

Elegido para jugar en el All-Star Game de la NBA en el partido de rookies Rising Stars Challenge de 2013.

Elegido para jugar en el All-Star Game de la NBA en el partido de sophomores Rising Stars Challenge de 2014.

2 veces Campeón del Skills Challenge “Concurso de Habilidades” de la NBA de 2013 y 2014.

2 veces Campeón del Concurso de Triples de la NBA de 2023 y 2024.

MVP del All-Star Game (2024)

2 veces Magic Johnson Award (2017 y 2020).48​49​

MVP de la “burbuja” de la NBA en 2020.

Maurice Lucas Award (2013)

Elegido en el Equipo del 75 aniversario de la NBA en 2021.

Máximo anotador de la historia de los Portland Trail Blazers desde diciembre de 2022.

¿Cuándo y dónde juega Milwaukee Bucks por la NBA?

En Fiserv Forum y por la fase regular de la Conferencia Este de la NBA, Milwaukee Bucks recibirá a Miami Heat, que no contará con Jimmy Butler por sanción, este jueves 23 de enero.

Milwaukee Bucks vs. Miami Heat: a qué hora juegan

España, Francia e Italia: 01.30

República Dominicana, EEUU (Boston, Nueva York y Miami), Puerto Rico y Venezuela: 20.30

México (central), El Salvador, Costa Rica y Nicaragua: 18.30

México (Pacífico) y EEUU (Los Ángeles): 16.30

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay: 21.30

Colombia, Ecuador, EEUU (Chicago y Texas), Perú y Panamá: 19.30

