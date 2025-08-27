Luto en el hockey argentino: murió una jugadora de 20 años tras batallar contra una dura enfermedad

El mundo del hockey y del deporte argentino en general está de luto por la muerte de Morena Tévez. La jugadora de apenas 20 años perdió la vida tras batallar contra una compleja enfermedad y su familia recibió las condolencias por parte de las instituciones a las que representó.

La deportista de La Plata había sido diagnosticada en Europa con leucemia linfoblástica aguda y, desde aquel entonces, acompañó sus días de batalla con las redes sociales, dónde fue mostrando la evolución de su tratamiento con mensajes positivos.

La jugadora de hockey había vestido los colores de Gimnasia La Plata y Estudiantes antes de marcharse al viejo continente para reunirse con su padre. A través de las redes sociales del Lobo confirmaron la triste noticia.

“Enviamos nuestro pésame y acompañamos a la familia y amigos de Morena Tevez. More fue una gran compañera que nos deja miles de recuerdos en El Bosquecito y en las jornadas junto a Las Lobizonas. ¡Siempre con nosotros!”, señaló el comunicado.

Además, Quilmes, dónde se desempeña su hermano Federico, defensor central de la institución bonaerense, también compartió un breve mensaje para despedirla y apoyar a su jugador: “El Quilmes Atlético Club acompaña a Federico Tévez y a su familia en este difícil momento”.

En 2024, luego del diagnóstico y la internación de la joven en Barcelona, las instituciones difundieron una campaña solidaria para poder recaudar fondos con el objetivo de costear el tratamiento de Morena.

