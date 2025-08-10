Pep Guardiola eligió a los tres mejores jugadores de la NBA desde el retiro de Michael Jordan: “Una parte importante en mi vida”

En la rueda de prensa posterior al amistoso de pretemporada en el que el Manchester City goleó 3-0 al Palermo, Pep Guardiola dejó por un momento de lado la pizarra y los análisis tácticos para hablar de una de sus grandes pasiones fuera del fútbol: el básquet. El técnico catalán volvió a mostrar su afición por la NBA, un vínculo que no es nuevo y que él mismo definió como “una parte importante” de su vida.

Guardiola, que en varias ocasiones se lo ha visto en partidos de la liga estadounidense e incluso alentando al equipo de básquet de su querido Barcelona, reveló detalles de sus preferencias en este deporte. Primero, al ser consultado por la actualidad de la NBA, se mostró particularmente contento por la renovación de Joe Mazzulla como entrenador de los Boston Celtics, debido a su amistad con el técnico.

Al darle vía libre a la charla sobre básquet, Pep fue a por más y fue consultado por sus jugadores favoritos, con la condición de que la elección debía ser a partir del retiro de Michael Jordan. Sin titubear, lanzó tres nombres que para él marcaron una era reciente en la liga. “Stephen Curry, Luka Doncic y LeBron James“, eligió. Una terna que combina generaciones, estilos y formas distintas, pero que, bajo la óptica del DT, representarían lo mejor del básquet en los últimos 22 años.

Curry, considerado de los mejores tiradores de la historia, y LeBron, con un legado que lo ubica como uno de los mejores de todos los tiempos, atraviesan el tramo final de sus carreras. Doncic, en cambio, es la cara de la nueva generación y afrontará la próxima temporada con el King en Los Angeles Lakers, una dupla que promete dar que hablar.

Tras el paréntesis deportivo, el entrenador del City ya debe pensar nuevamente en el fútbol. Es que el próximo sábado debutará en la Premier League visitando al Wolverhampton, con la misión de dejar atrás una campaña por debajo de las expectativas.

El anuncio de Guardiola sobre su posible fecha de retiro

Con contrato hasta mediados de 2027 con el conjunto inglés, el DT dejó en claro que no piensa en una renovación o emigrar hacia otro destino. ¿Qué hará? Sacará el pie del acelerador. “Sé que después de esta etapa con el City voy a parar, esto seguro, está decidido, más que decidido“, reconoció semanas atrás en diálogo con GQ Hype.

Y al respecto de la extensión de dicho parate, sembró más dudas al confesar: “El tiempo no lo sé, un año, dos años, tres años, cinco, diez, quince, no lo sé. Pero sí que voy a dejarlo tras esta etapa con el City“. Aunque sí tiene en claro la razón que lo impulsa a tal decisión. “Necesito parar y centrarme en mí, en mi cuerpo“, reconoció acerca del desgaste que le demanda su cargo.

