Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Pep Guardiola eligió a los tres mejores jugadores de la NBA desde el retiro de Michael Jordan: “Una parte importante en mi vida”

Antes de volver al ruedo en la Premier League, el DT del Manchester City sacó a la luz su gusto por el básquet.

Por Bruno Carbajo

Pep Guardiola eligió a los tres mejores jugadores de la NBA desde el retiro de Michael Jordan: “Una parte importante en mi vida”
© GettyPep Guardiola eligió a los tres mejores jugadores de la NBA desde el retiro de Michael Jordan: “Una parte importante en mi vida”

En la rueda de prensa posterior al amistoso de pretemporada en el que el Manchester City goleó 3-0 al Palermo, Pep Guardiola dejó por un momento de lado la pizarra y los análisis tácticos para hablar de una de sus grandes pasiones fuera del fútbol: el básquet. El técnico catalán volvió a mostrar su afición por la NBA, un vínculo que no es nuevo y que él mismo definió como “una parte importante” de su vida.

Guardiola, que en varias ocasiones se lo ha visto en partidos de la liga estadounidense e incluso alentando al equipo de básquet de su querido Barcelona, reveló detalles de sus preferencias en este deporte. Primero, al ser consultado por la actualidad de la NBA, se mostró particularmente contento por la renovación de Joe Mazzulla como entrenador de los Boston Celtics, debido a su amistad con el técnico.

Al darle vía libre a la charla sobre básquet, Pep fue a por más y fue consultado por sus jugadores favoritos, con la condición de que la elección debía ser a partir del retiro de Michael Jordan. Sin titubear, lanzó tres nombres que para él marcaron una era reciente en la liga. “Stephen Curry, Luka Doncic y LeBron James“, eligió. Una terna que combina generaciones, estilos y formas distintas, pero que, bajo la óptica del DT, representarían lo mejor del básquet en los últimos 22 años.

Doncic y LeBron, compañeros en los Lakers, son una debilidad de Guardiola en el básquet (Getty Images).

Doncic y LeBron, compañeros en los Lakers, son una debilidad de Guardiola en el básquet (Getty Images).

Curry, considerado de los mejores tiradores de la historia, y LeBron, con un legado que lo ubica como uno de los mejores de todos los tiempos, atraviesan el tramo final de sus carreras. Doncic, en cambio, es la cara de la nueva generación y afrontará la próxima temporada con el King en Los Angeles Lakers, una dupla que promete dar que hablar.

Tras el paréntesis deportivo, el entrenador del City ya debe pensar nuevamente en el fútbol. Es que el próximo sábado debutará en la Premier League visitando al Wolverhampton, con la misión de dejar atrás una campaña por debajo de las expectativas.

Publicidad
Curry, el otro nombre que encabeza el podio de Guardiola en la NBA (Getty Images).

Curry, el otro nombre que encabeza el podio de Guardiola en la NBA (Getty Images).

El anuncio de Guardiola sobre su posible fecha de retiro

Con contrato hasta mediados de 2027 con el conjunto inglés, el DT dejó en claro que no piensa en una renovación o emigrar hacia otro destino. ¿Qué hará? Sacará el pie del acelerador. “Sé que después de esta etapa con el City voy a parar, esto seguro, está decidido, más que decidido“, reconoció semanas atrás en diálogo con GQ Hype.

Y al respecto de la extensión de dicho parate, sembró más dudas al confesar: “El tiempo no lo sé, un año, dos años, tres años, cinco, diez, quince, no lo sé. Pero sí que voy a dejarlo tras esta etapa con el City“. Aunque sí tiene en claro la razón que lo impulsa a tal decisión. “Necesito parar y centrarme en mí, en mi cuerpo“, reconoció acerca del desgaste que le demanda su cargo.

Publicidad
Tras los rumores sobre su retiro, LeBron James reveló su nueva pasión por otro deporte: “Soy adicto”

ver también

Tras los rumores sobre su retiro, LeBron James reveló su nueva pasión por otro deporte: “Soy adicto”

Lo ganó todo con Boca, fue suplente de Riquelme y ahora tiene un restaurante en Colombia

ver también

Lo ganó todo con Boca, fue suplente de Riquelme y ahora tiene un restaurante en Colombia

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El primer número 12 que no le gusta a Boca

mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

Lee también
El mejor entrenador del mundo según Phil Foden: “Ve cosas que otros no ven”
Fútbol Internacional

El mejor entrenador del mundo según Phil Foden: “Ve cosas que otros no ven”

Agüero, Julián Álvarez y ahora Echeverri: Guardiola tiene algo en contra de los argentinos en Manchester City
Opinión

Agüero, Julián Álvarez y ahora Echeverri: Guardiola tiene algo en contra de los argentinos en Manchester City

Mientras Yamal pelea por el Balón de Oro, Guardiola lo comparó con Messi y eligió al mejor
Fútbol Internacional

Mientras Yamal pelea por el Balón de Oro, Guardiola lo comparó con Messi y eligió al mejor

Llegó de Europa, solo jugó 5 partidos con Gallardo y podría ser el reemplazante de Pezzella en la Libertadores
River Plate

Llegó de Europa, solo jugó 5 partidos con Gallardo y podría ser el reemplazante de Pezzella en la Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo