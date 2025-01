Uno de los futbolistas sudamericanos cuya situación daba interés en el mercado de pases europeo era Julio Enciso. Al no tener titularidad en Brighton bajo el mando de Fabian Hürzeler, prefirió aceptar una opción a préstamo por seis meses a fin de volver a sumar minutos. No se fue muy lejos, ya que se confirmó que llegará al Ipswich Town, equipo que pelea por no descender en la Premier League.

Enciso, quien supo manifestar hace algún tiempo su deseo de jugar en Boca Juniors en Argentina, no gozaba de buenos minutos en este primer semestre de la temporada 2024-25. La llegada de Hürzeler al banco de suplentes del Brighton, en lugar de Roberto de Zerbi, lo perjudicó.

El técnico alemán de sólo 31 años, ex del St. Pauli, llegó esta temporada para su primera experiencia en la liga inglesa. Si bien tuvo un buen arranque, la irregularidad le ha hecho ganar algunas críticas, incluso de los propios hinchas de las ‘Gaviotas’.

Una de las críticas, precisamente, fue la falta de minutos para Enciso (sumó sólo 288 minutos en 12 partidos en la Premier League), uno de los jugadores más queridos de la afición del Brighton. Ante la necesidad de sentirse importante y ganar continuidad, el paraguayo decidió un cambio de aires por el resto de la temporada.

Julio Enciso se queda en la Premier League y firmará con Ipswich Town

Tal como confirmó el destacado periodista Fabrizio Romano, Julio Enciso será nuevo jugador del Ipswich Town. Brighton lo cede por seis meses sin opción de compra, por lo que la intención es que retorne al club a final de temporada. Su nuevo club se hará cargo de la totalidad de su salario.

La condición para la salida del futbolista paraguayo era que no sea prestado a un equipo por fuera de Inglaterra. Así fue como Ipswich Town le ganó la pulseada a otras instituciones de peso como Borussia Dortmund de Alemania o el Atalanta de Italia, ambos equipos con presente en Champions League, según informó el periodista Christian Pérez.

Enciso sólo podría salir a un equipo por fuera de la Premier League a través de una venta. Aunque, la cifra que pide Brighton sería de alrededor de 48 millones de euros (50 millones de dólares), una cifra demasiado elevada.

Julio Enciso, a tratar de salvar al Ipswich Town del descenso en la Premier League

Enciso deberá tener un rápido impacto en su nuevo equipo. Ipswich Town no está para adaptaciones, sino que necesita resultado inmediatos para escaparle a la zona del descenso. El futbolista que sigue perteneciendo al Brighton deberá hacer una mancuerna con el ex Manchester City, Liam Delap, para darle fútbol a su nuevo equipo.

Los Azules, equipo que dirige Kieran McKenna, están ubicados en el puesto 18 de la Premier League con 16 puntos. Es la misma cantidad que tiene Wolverhampton, equipo que se está salvando del descenso por el momento por diferencia de gol (-23 a -19).

¿Cómo afecta esta cesión de Julio Enciso a sus chances en la selección de Paraguay?

Por más que se trate de una cesión a un equipo menor, que está luchando por no descender, se presume que este movimiento beneficiará a Julio Enciso en varios aspectos. No sólo le dará la continuidad que está buscando sino que también contentará al técnico de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro.

El ‘Profe’ siempre pondera la continuidad de sus futbolistas para las convocatorias al seleccionado. Con Enciso ha hecho una excepción en últimos llamados, pero para el futbolista volver a sentirse importante y jugar en un equipo le ayudará a ganarse un lugar en el once titular de la ‘Albirroja’.

