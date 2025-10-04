Es tendencia:
logotipo del encabezado
Manchester United

Debutó el nuevo arquero de Manchester United con triunfo, valla invicta y delirio de los hinchas: “Bien fichado en lugar de Dibu Martínez”

El belga de 23 años tuvo su ansiado estreno bajo los tres postes de Old Trafford y lo hizo con una buena actuación.

Por Julián Mazzara

Senne Lammens debutó en Manchester United.
© Getty ImagesSenne Lammens debutó en Manchester United.

Manchester United le ganó por 2-0 a Sunderland, obtuvo su tercer victoria en lo que va de la Premier League y lo hizo con una buena actuación a nivel grupal, pero también de Senne Lammens, quien llegó a último momento al elenco de Rúben Amorim cuando los directivos buscaban cerrar a Dibu Martínez.

En lo que va de la temporada 2025-2026, los Red Devils lograron su primera valla invicta, lo que generó una enorme repercusión en toda Europa, sobre todo por los malos momentos que viene padeciendo una de las instituciones más importantes de todo el mundo.

A raíz de lo que fue el resultado positivo, además de la grandiosa performance que tuvo el belga que llegó desde Royal Antwerp, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y los hinchas del United celebraron, en su mayoría, que no llegó el arquero campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina.

“No estoy del todo convencido con esa actuación. Algunas buenas actuaciones individuales. Me alegro de haber optado por Lammens en lugar de Martínez. Parece tranquilo y sereno, exactamente lo que se necesita como portero del United“, exclamó el usuario @adam872mufc por medio de Twitter. Pero no fue el único que se expresó.

Otras frases que pudieron observarse en la antigua red social del pajarito, fueron igual de célebres por la presencia del nacido en Zottegem: “Esquivamos una bala enorme con Emi Martínez. No voy a mentir, gracias a Dios que tenemos a Lammens“; y “Te hablé de Lammens… ¿Quién es Emi Martínez?”.

Los comentarios de los hinchas de Manchester United

Publicidad
Publicidad

Las estadísticas de Senne Lammens en su debut con Manchester United

  • Minutos jugados: 90′
  • Asistencias: 0
  • Asistencias Esperadas (xA): 0.00
  • Paradas: 3
  • Goles evitados: 0.94
  • Con los puños: 0
  • Salidas (comp.): 1 (1)
  • Despejes por alto: 2
  • Paradas a tiros desde dentro del área: 2
  • Toques: 52
  • Pases precisos: 18/44 (41%)
  • Pases clave: 0
  • Centros (acertados): 0 (0)
  • Pases largos (acertados): 38 (12)
  • Despejes: 1
  • Tiros bloqueados: 0
  • Intercepciones: 0
  • Total de entradas: 0
  • Regateado: 0
  • Duelos en el suelo (ganados): 0 (0)
  • Duelos aéreos (ganados): 1 (1)
  • Faltas: 0
  • Faltas recibidas: 0
  • Tiros a puerta: 0
  • Tiros fuera: 0
  • Disparos bloqueados: 0
  • Regates intentados (completados): 0 (0)
Mientras Licha Martínez se recupera de su lesión, Manchester United cerró el fichaje de un defensor colombiano 10 años menor

ver también

Mientras Licha Martínez se recupera de su lesión, Manchester United cerró el fichaje de un defensor colombiano 10 años menor

Tras su escandalosa salida, Garnacho apuntó contra Manchester United: “Un mal momento en mi vida”

ver también

Tras su escandalosa salida, Garnacho apuntó contra Manchester United: “Un mal momento en mi vida”

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Mientras Lisandro Martínez se recupera de su lesión, Manchester United cerró el fichaje de un defensor colombiano 10 años menor
Fútbol europeo

Mientras Lisandro Martínez se recupera de su lesión, Manchester United cerró el fichaje de un defensor colombiano 10 años menor

Tras su escandalosa salida, Alejandro Garnacho apuntó contra Manchester United: “Un mal momento en mi vida”
Fútbol europeo

Tras su escandalosa salida, Alejandro Garnacho apuntó contra Manchester United: “Un mal momento en mi vida”

Wayne Rooney recordó a Cristiano Ronaldo y Tevez para explicar la crisis del Manchester United desde hace 15 años: “Sin solución”
Noticias de la Premier League

Wayne Rooney recordó a Cristiano Ronaldo y Tevez para explicar la crisis del Manchester United desde hace 15 años: “Sin solución”

Denuncia por el antidoping en Estudiantes vs. Flamengo: ¿Cambian las semifinales?
Copa Libertadores

Denuncia por el antidoping en Estudiantes vs. Flamengo: ¿Cambian las semifinales?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo