Debutó el nuevo arquero de Manchester United con triunfo, valla invicta y delirio de los hinchas: “Bien fichado en lugar de Dibu Martínez”

Manchester United le ganó por 2-0 a Sunderland, obtuvo su tercer victoria en lo que va de la Premier League y lo hizo con una buena actuación a nivel grupal, pero también de Senne Lammens, quien llegó a último momento al elenco de Rúben Amorim cuando los directivos buscaban cerrar a Dibu Martínez.

En lo que va de la temporada 2025-2026, los Red Devils lograron su primera valla invicta, lo que generó una enorme repercusión en toda Europa, sobre todo por los malos momentos que viene padeciendo una de las instituciones más importantes de todo el mundo.

A raíz de lo que fue el resultado positivo, además de la grandiosa performance que tuvo el belga que llegó desde Royal Antwerp, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y los hinchas del United celebraron, en su mayoría, que no llegó el arquero campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina.

“No estoy del todo convencido con esa actuación. Algunas buenas actuaciones individuales. Me alegro de haber optado por Lammens en lugar de Martínez. Parece tranquilo y sereno, exactamente lo que se necesita como portero del United“, exclamó el usuario @adam872mufc por medio de Twitter. Pero no fue el único que se expresó.

Otras frases que pudieron observarse en la antigua red social del pajarito, fueron igual de célebres por la presencia del nacido en Zottegem: “Esquivamos una bala enorme con Emi Martínez. No voy a mentir, gracias a Dios que tenemos a Lammens“; y “Te hablé de Lammens… ¿Quién es Emi Martínez?”.

Los comentarios de los hinchas de Manchester United

Las estadísticas de Senne Lammens en su debut con Manchester United

Minutos jugados: 90′

Asistencias: 0

Asistencias Esperadas (xA): 0.00

Paradas: 3

Goles evitados: 0.94

Con los puños: 0

Salidas (comp.): 1 (1)

Despejes por alto: 2

Paradas a tiros desde dentro del área: 2

Toques: 52

Pases precisos: 18/44 (41%)

Pases clave: 0

Centros (acertados): 0 (0)

Pases largos (acertados): 38 (12)

Despejes: 1

Tiros bloqueados: 0

Intercepciones: 0

Total de entradas: 0

Regateado: 0

Duelos en el suelo (ganados): 0 (0)

Duelos aéreos (ganados): 1 (1)

Faltas: 0

Faltas recibidas: 0

Tiros a puerta: 0

Tiros fuera: 0

Disparos bloqueados: 0

Regates intentados (completados): 0 (0)

