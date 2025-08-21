Sin lugar en el Chelsea de Enzo Fernández, Aaron Anselmino podría marcharse a otro campeón de Europa

Tras disputar la temporada 2024/25 con el Chelsea, en la que formó parte del plantel que se consagró campeón de la UEFA Conference League y del Mundial de Clubes, el defensor central Aaron Anselmino cuenta con muchas chances de marcharse del club en búsqueda de mayor protagonismo.

Sin lugar en la consideración del entrenador Enzo Maresca, el surgido de las divisiones inferiores de Boca, cuenta con sondeos de diversos equipos del fútbol europeo, y en las últimas horas un campeón de Champions League, como lo es el Borussia Dortmund, avanzó con las negociaciones.

Acorde a lo informado por el periodista Fabrizio Romano, Anselmino le dio el sí al Dortmund para que negocien un préstamo por una temporada y así marcharse al elenco alemán, con el que no solo disputará la Bundesliga, sino que también la fase de liga de la UEFA Champions League.

Si bien el defensor ya dio el visto bueno, Chelsea se mostró firme en sus condiciones, ya que le respondieron a los alemanes que le cederán al argentino siempre y cuando cierren la transferencia permanente de Carney Chukwuemeka, quien tampoco es tenido en cuenta por Maresca.

“Está entrenando muy duro, es un chico fantástico, un buen jugador. Pero necesita jugar. Necesita jugar. Es otro jugador que espera soluciones”, comentó el mismo Maresca en conferencia de prensa al ser consultado por Anselmino, confirmando así que se marchará en este mercado de pases.

Cabe destacar que además del Borussia Dortmund, Racing de Estrasburgo, equipo que pertenece al mismo grupo inversor que el Chelsea, también está interesado en fichar a Anselmino, por lo que el elenco londinense tendrá la última palabra para definir el futuro del futbolista de 20 años.

Anselmino reveló que buscaba irse del Chelsea

Previo a ganar el Mundial de Clubes con el equipo inglés, Anselmino habló con los medios en rueda de prensa, y allí se refirió a su futuro. : “Mi idea es sumar minutos en algún otro lado. Creo que me va a servir tanto a mí como al club. Mi idea es seguir en Europa“.

“Hablando con el técnico, viendo las posiciones y la cantidad de jugadores, creo que sería bueno tener más rodaje. Me va a ayudar mucho a crecer como jugador”, aseguró el pampeano, que aclaró: “No tengo nada en mente todavía, la tengo acá en el Mundial, que todavía queda un partido importante”.

