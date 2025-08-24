Es tendencia:
Lanús vs River: horario y TV para ver en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura

El Granate recibe este lunes 25 al equipo de Marcelo Gallardo con la intención de bajarlo de la punta de la Zona B.

En febrero, por el Apertura, ganó River 1-0 con gol de Borja, en el Monumental.
© Getty ImagesEn febrero, por el Apertura, ganó River 1-0 con gol de Borja, en el Monumental.

Este lunes 25 de agosto, desde las 21.15 y con transmisión de ESPN Premium, Lanús recibirá a River por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo de Marcelo Gallardo, líder de la Zona B, buscará mantener su invicto y continuar su racha de dominio sobre Lanús en los últimos encuentros. Por otro lado, el Granate tiene la oportunidad de quitarle el primero puesto si consigue un triunfo en La Fortaleza.

Así llega Lanús: análisis, formación y últimos partidos

Después de un mal arranque en el torneo local producto de dos derrotas, Lanús suma tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura. Además, llega con el envión anímico de haber conseguido el miércoles pasado la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras eliminar por penales a Central Córdoba.

Rodrigo Castillo se destaca como el máximo goleador de Lanús esta temporada, con tres goles hasta la fecha. Castillo será crucial en el ataque, buscando desafiar a la defensa de River. Además, Eduardo Salvio en el extremo derecho y Marcelino Moreno en la posición de mediocampista ofensivo son jugadores creativos que podrían cambiar el curso del partido con su habilidad para crear oportunidades de gol. A continuación, la alineación esperada para Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Franco Watson, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; y Rodrigo Castillo.

Marcelino Moreno Lanus

Marcelino Moreno, una de las figuras del plantel de Mauricio Pellegrino. (Foto: Getty)

Los últimos cinco partidos

LocalVisitanteFechaTorneoResultado
LanúsCentral Córdoba21-08Copa Sudamiercana1 (4) – 0 (2)
GimnasiaLanús17-08Liga Profesional1-2
Central CórdobaLanús14-08Copa Sudamiercana0-1
LanúsTalleres08-08Liga Profesional1-0
LanúsHuracán01-08Copa Argentina2-0
La Inteligencia Artificial anticipó el resultado de Lanús vs. River por el Torneo Clausura

La Inteligencia Artificial anticipó el resultado de Lanús vs. River por el Torneo Clausura

Así llega River: análisis, formación y últimos partidos

River Plate ha demostrado un rendimiento sólido en los últimos cinco partidos, reflejado en el siguiente resumen de resultados:

LocalVisitanteFechaTorneoResultado
RiverLibertad21-08Copa Libertadores1 (3) – 1 (1)
River Godoy Cruz17-08Liga Profesional4-2
LibertadRiver14-08Liga Profesional0-2
IndependienteRiver09-08Liga Profesional0-0
San Martín (T)River02-08Copa Argentina0-3

Liderados por Marcelo Gallardo, los Millonarios están en la cima de la tabla con 11 puntos, promediando 2,2 goles por partido en el torneo local. Además, consiguió avanzar de fase tanto en la Copa Argentina como en la Copa Libertadores, donde se enfrentará a Palmeiras en los cuartos de final. En el Torneo Clausura, Giuliano Galoppo es el máximo goleador de River hasta ahora, con tres tantos en su haber.

Tras sufrir en los penales para seguir en la Libertadores, ahora River tiene un partido clave para mantenerse en la punta, pero también Gallardo contempla que tres días después debe afrontar los octavos de final de la Copa Argentina frente a Unión, en Mendoza. Por eso, aún hay dudas sobre si cuidará a algunos futbolistas teniendo en cuenta la seguidilla de partidos. La probable formación sería con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo, Milton Casco; Kevin Castaño, Giorgio Costantini, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina o Juan Cruz Meza; Bautista Dadín y Miguel Borja.

Lanús vs. River: últimos enfrentamientos

En los últimos cinco partidos entre ambos equipos, River ganó en cuatro ocasiones y el restante encuentro fue empate, lo cual demuestra la superioridad reciente de los de Núñez frente a Lanús.

LocalVisitanteFechaTorneoResultado
River Lanús16-02-25Liga Profesional1-0
River Lanús21-07-24Liga Profesional2-2
LanúsRiver 04-03-23Liga Profesional0-2
River Lanús25-06-22Liga Profesional2-1
LanúsRiver 28-07-21Liga Profesional0-3

¿Qué canal pasa Lanús vs River en vivo?

El partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura se verá por la pantalla de ESPN Premium este lunes 25 de agosto, a partir de las 21.15 horas. El encuentro se jugará en el Estadio Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez y será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.

