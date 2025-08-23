Es tendencia:
La Inteligencia Artificial anticipó el resultado de Lanús vs. River por el Torneo Clausura

Por la fecha 6 del Torneo Clausura, en la Fortaleza, el Millonario visitará al Granate tras que ambos clasificaran por penales en el plano internacional.

Lanús y River se enfrentan por la fecha 6 del Torneo Clausura.
© Prensa Lanús / Prensa RiverLanús y River se enfrentan por la fecha 6 del Torneo Clausura.

Ya pasó la euforia de River y Lanús por meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Ahora, ambos se enfocan en lo que será el partido de este lunes, donde tendrán que medirse por la fecha 6 del Torneo Clausura, en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

Con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, en lo que promete ser un partidazo, el Granate y el Millonario cerrarán la fecha. Pero antes de que se dé el pitazo inicial, BOLAVIP no solo le consultó a la Inteligencia Artificial por lo que será el resultado final, sino que también por cómo se dará el desarrollo del encuentro.

La predicción de la IA para Lanús vs. River

Teniendo en cuenta el presente de ambos equipos, como así también las posibles formaciones y el historial que tienen entre sí, ChatGPT sostiene con total firmeza que el ganador del partido será River, y que lo hará por 2-1 tras los goles de Miguel Borja y Giuliano Galoppo, quien fue expulsado frente a Libertad en la Copa Libertadores. Pero como son dos torneos diferentes, frente a Lanús podrá estar.

El Granate viene de obtener dos victorias y dos derrotas, con 5 goles a favor y 3 en contra, en las últimas cuatro fechas. Pero el Millonario acumula 2 triunfos y 2 empates, con 11 goles a favor y solo 3 en contra en esas jornadas del certamen local. Más allá de cómo vienen ambos equipos, hay un factor clave que destaca la Inteligencia Artificial: la poca efectividad que tienen los dirigidos por Marcelo Gallardo.

“Sin embargo, hay señales de una ofensiva en crisis: River atraviesa un momento de poca efectividad —lleva varios partidos sin convertir fuera de la Copa Argentina— y Borja no marca desde hace seis encuentros”, resalta en su análisis. Por lo tanto, no será tan sencillo que los riverplatenses se queden con el triunfo.

Así como indicó que el goleador lanusense será Walter Bou, ChatGPT hizo foco en que será “un partido parejo, con River sacando ventaja gracias a su superior jerarquía, pero limitado por su falta de eficacia. Lanús va a ser compacto y podría hacer daño en jugadas puntuales”.

Agustín Medina protege la pelota ante Facundo Colidio y Santiago Lencina en el último River vs. Lanús. (Rodrigo Valle/Getty Images)

Agustín Medina protege la pelota ante Facundo Colidio y Santiago Lencina en el último River vs. Lanús. (Rodrigo Valle/Getty Images)

La posible formación de Lanús vs. River por el Torneo Clausura

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Agustín Medina, Franco Watson; Rodrigo Castillo y Alexis Canelo. DT: Mauricio Pellegrino.

La posible formación de River vs. Lanús por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo, Milton Casco; Kevin Castaño, Giorgio Costantini, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina o Juan Cruz Meza; Bautista Dadín y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

