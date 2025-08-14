Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

No se vio en TV: el furioso gesto de Gallardo con los jugadores durante el empate de River por la Copa Libertadores

La igualdad frente al Gumarelo, por la Copa Libertadores,dejó muy molesto al entrenador de River.

Por Julián Mazzara

No se vio en TV: el furioso gesto de Gallardo con los jugadores durante el empate ante Libertad
© Getty ImagesNo se vio en TV: el furioso gesto de Gallardo con los jugadores durante el empate ante Libertad

River no tuvo una buena noche, empató sin goles frente a Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores y ahora deberá definir la serie en el Monumental, donde se conocerá al equipo clasificado a los cuartos de final.

A lo largo de lo que fue todo el desarrollo del encuentro, a Marcelo Gallardo se lo vio muy molesto. Principalmente por lo que fue la actuación de sus dirigidos a lo largo de la primera mitad. Sufrió por demás, no tuvo claridad en ataque y pudo irse al entretiempo con un resultado adverso.

Después de lo que fue la enorme atajada de Franco Armani, con su mano izquierda, ante el remate de Hugo Fernández que terminó en un córner para el cuadro paraguayo, las cámaras televisivas de ESPN (no transmitió el partido) enfocaron al entrenador de River muy molesto y con gestos de resignación.

A raíz de lo que fue la penosa actuación durante los primeros 45 minutos, en la conferencia de prensa explicó por qué razón hizo tres cambios en el entretiempo: “Me preocupó lo del sábado y el primer tiempo de hoy, pero a partir de las conexiones del segundo tiempo vamos a mejorar”, exclamó. Su gesto no estaba desacertado, y para beneficio del Millonario pudo encontrar una mejoría sobre la etapa complementaria.

¿Cuándo se juega la revancha entre River y Libertad?

Luego de lo que fue el partido en Paraguay, el segundo y último partido de los octavos de final de la Copa Libertadores entre River Libertad se disputará el jueves 21 de agosto, en el Monumental. Iniciará a las 21:30, y podrá verse por Telefé y Disney+.

Publicidad
River lo pagó una fortuna y los hinchas lo destrozaron por su nivel contra Libertad por la Copa Libertadores: “Es un medio pelo”

ver también

River lo pagó una fortuna y los hinchas lo destrozaron por su nivel contra Libertad por la Copa Libertadores: “Es un medio pelo”

Jugador x Jugador de River vs. Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

ver también

Jugador x Jugador de River vs. Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

jpasman
toti pasman

Maxi Salas era el corazón del Racing de Costas y se notó en la caída con Peñarol

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
Los mejores memes de Libertad vs. River por la Libertadores
Copa Libertadores

Los mejores memes de Libertad vs. River por la Libertadores

Qué pasa si River gana, empata o pierde hoy vs. Libertad por el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Qué pasa si River gana, empata o pierde hoy vs. Libertad por el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores

Libertad y River dejaron la llave abierta tras un flojo empate en Paraguay
Copa Libertadores

Libertad y River dejaron la llave abierta tras un flojo empate en Paraguay

Gallardo avisó si Salas estará en la vuelta ante Libertad y elogió a Quintero: "Un distinto"
River Plate

Gallardo avisó si Salas estará en la vuelta ante Libertad y elogió a Quintero: "Un distinto"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo