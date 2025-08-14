No se vio en TV: el furioso gesto de Gallardo con los jugadores durante el empate de River por la Copa Libertadores

River no tuvo una buena noche, empató sin goles frente a Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores y ahora deberá definir la serie en el Monumental, donde se conocerá al equipo clasificado a los cuartos de final.

A lo largo de lo que fue todo el desarrollo del encuentro, a Marcelo Gallardo se lo vio muy molesto. Principalmente por lo que fue la actuación de sus dirigidos a lo largo de la primera mitad. Sufrió por demás, no tuvo claridad en ataque y pudo irse al entretiempo con un resultado adverso.

Después de lo que fue la enorme atajada de Franco Armani, con su mano izquierda, ante el remate de Hugo Fernández que terminó en un córner para el cuadro paraguayo, las cámaras televisivas de ESPN (no transmitió el partido) enfocaron al entrenador de River muy molesto y con gestos de resignación.

A raíz de lo que fue la penosa actuación durante los primeros 45 minutos, en la conferencia de prensa explicó por qué razón hizo tres cambios en el entretiempo: “Me preocupó lo del sábado y el primer tiempo de hoy, pero a partir de las conexiones del segundo tiempo vamos a mejorar”, exclamó. Su gesto no estaba desacertado, y para beneficio del Millonario pudo encontrar una mejoría sobre la etapa complementaria.

¿Cuándo se juega la revancha entre River y Libertad?

Luego de lo que fue el partido en Paraguay, el segundo y último partido de los octavos de final de la Copa Libertadores entre River y Libertad se disputará el jueves 21 de agosto, en el Monumental. Iniciará a las 21:30, y podrá verse por Telefé y Disney+.

