La cara de Marcelo Gallardo habla por sí sola. Sus gestos son elocuentes, tanto cuando le gusta lo que está viendo de su equipo como también cuando no le gusta. El partido de River ante Libertad por la ida de la Copa Libertadores tuvo dos tiempos muy marcados, en el primero el Millonario no hizo pie, la pasó mal y jugó pésimo, mientras que en la segunda mitad hubo fluidez, intensidad a la hora de recuperar, sociedades y generó peligro. No es casualidad que antes del inicio del complemento hayan ingresado tres futbolistas de jerarquía como Sebastián Driussi, Nacho Fernández y Juanfer Quintero.

¿Qué dijo Gallardo sobre Juanfer Quintero?

En la conferencia de prensa posterior al empate sin goles entre River y Libertad en Asunción, Marcelo Gallardo habló maravillas de Juanfer Quintero: “Estuvo mucho mejor que contra Independiente, se lo vio más confiado y fino. Si él está bien nos va a dar esa variante que es un jugador distinto, cuando toca tiene eso que alguien con ese talento solo nos puede dar. Esperemos que siga mejorando para que el equipo se pueda beneficiar de su juego”.

Juanfer Quintero fue de lo mejor de River ante Libertad. (Foto: Prensa River).

Por otro lado, también extendió los elogios a Nacho Fernández: “Nacho y Juanfer nos dieron calidad de pases y el equipo se empezó a contagiar. lo que vimos en el segundo tiempo es lo que más nos representa como hinchas. Trataremos de agarrarnos de eso”. No quedan dudas que los ingresos de Quintero, Nacho Fernández y Driussi le cambiaron la cara al equipo. Aportaron fluidez, entrega, sacrificio, juego, sociedades y todo lo que el equipo de Gallardo no había tenido en la primera mitad.

Juanfer pide pista para la revancha

El próximo jueves, a partir de las 21.30 horas, River se jugará el pase a los cuartos de final en el Estadio Monumental. Si bien todavía faltan seis días y un partido en el medio -el domingo ante Godoy Cruz en el Monumental- la realidad es que Juanfer Quintero tiene todos los boletos para ser titular ante los paraguayos en Núñez.

Desde que regresó al club, siempre que sumó minutos lo hizo ingresando desde el banco y en todos esos partidos aportó claridad, que justamente es lo que necesita River si quiere meterse entre los mejores ocho del torneo más importante del continente. Además, es un partido pesado, con responsabilidad y el colombiano tiene la experiencia suficiente para afrontar un duelo así.

