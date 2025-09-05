River hoy: bendición de Dibu Martínez para Armani, revelación de Francescoli sobre Mastantuono y más

Mientras River continúa preparándose para una seguidilla clave de partidos que incluye la serie de cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras, el Estadio Monumental vivió una fiesta en el triunfo de la Selección Argentina 3-0 sobre Venezuela que marcó la despedida de Lionel Messi jugando por Eliminatorias en el país.

Allí, además, Franco Mastantuono tuvo la oportunidad de disputar su primer partido como titular a las órdenes de Lionel Scaloni y, de los integrantes del actual plantel Millonario, no sumaron minutos ni Marcos Acuña ni Gonzalo Montiel, situación que no le viene nada mal a Marcelo Gallardo pensando en que no sufran un gran desgaste antes de volver a defender la banda.

La bendición de Dibu Martínez para Armani

Finalizado el encuentro en el Monumental, Emiliano Martínez sorprendió con una sentencia favorable a Franco Armani, después que un periodista le llevara un regalo “por ser el mejor arquero de la historia del fútbol argentino”. De manera inmediata, Dibu reaccionó con una inesperada aclaración: “No, el mejor es Armani”, sentenció.

Armani fue destinatario del mejor de los elogios de parte de Dibu Martínez. (Foto de River en X).

Francescoli reveló cómo fueron las negociaciones de River por Mastantuono

En una entrevista concedida al Diario As, Enzo Francescoli se refirió a las distintas consultas y propuestas que River recibió desde Europa por Franco Mastantuono y a la decisión de la joya de que su destino no fuese otro que Real Madrid, donde ya disputó los tres partidos de LaLiga en el inicio de la temporada, dos de ellos como titular.

“Generó mucha expectación desde su debut y hubo interés de varias entidades, pero cuando apareció el Madrid en escena, Franco descartó todo lo demás. Siempre tuvo clara su elección y yo creo que ha acertado plenamente. Ese es su lugar, es un jugador especial para un club especial, al que admiramos y con el que tenemos una relación magnífica en River”, contó.

Y recordó: “Es cierto que hubo conversaciones con PSG y el propio chico ha reconocido que habló con Luis Enrique, pero el Real Madrid reaccionó rápido y ahí se acabaron las opciones de los franceses y del resto de interesados. Todos estábamos decididos a alcanzar un acuerdo por la vía blanca”.

Alta médica para Pity

Antes que la Selección Argentina saltara al terreno de juego del Monumental, Marcelo Gallardo recibió una muy buena noticia de cara al compromiso que allí mismo deberá disputar River el próximo 17 de septiembre ante Palmeiras, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Sucede que Pity Martínez recibió el alta médica por el desgarro que había sufrido semanas atrás y se entrenó a la par de sus compañeros, lo que le dará tiempo suficiente de ponerse en ritmo, tener la posibilidad de sumar minutos el sábado 13 en la visita a Estudiantes y ganarse también un lugar en la convocatoria para la Copa.

