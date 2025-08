River hoy: el enojo de Gallardo con un periodista y el respaldo a Borja por parte de sus compañeros

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 3 de agosto de 2025, el día después de golear a San Martín de Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina. El enojo de Marcelo Gallardo con un periodista, la banca de Montiel y Colidio a Miguel Ángel Borja tras su flojo partido ante el Santo, rival confirmado para la próxima instancia del torneo más federal del país y cuándo volverían los lesionados.

Gallardo se enojó con un periodista y respaldó a Borja

Miguel Borja no tuvo una buena noche ante San Martín de Tucumán. Desperdició algunas oportunidades claras de gol y en conferencia de prensa, a Marcelo Gallardo le preguntaron por él, pero un periodista lo hizo con un análisis el cual el Muñeco no compartió: “¿A qué sistema? No entiendo qué tiene que ver eso”. El DT respondió de esa manera cuando el periodista afirmó que el colombiano no se sentía cómodo con el sistema propuesto.

Por otro lado, Gallardo habló del partido de Borja: “Está pasando por una racha negativa, pero me gustó como se movió, tuvo situaciones, le faltó definir, pero es un jugador que siempre ha hecho goles. Tiene que tranquilizarse, no encerrarse en esa condición de frustración que es normal con un nueve que tiene posibilidades de hacer gol y no las hace. Tiene que confiar en él y lo seguiremos apoyando mientras tenga las oportunidades”.

Marcelo Gallardo. (Foto: @Copa_Argentina)

Montiel y Colidio bancaron a Miguel Ángel Borja

Miguel Ángel Borja no solamente recibió el respaldo de Marcelo Gallardo, también por parte de algunos de sus compañeros. Gonzalo Montiel afirmó: “Siempre es bueno que nuestros delanteros conviertan para que agarren confianza. Pero primero está el equipo y por suerte ganamos”. Por su parte, Facundo Colidio dijo: “Es una persona que se merece el gol. Más allá de que hoy tuvo algunas chances, tiene que estar tranquilo porque ya va a llegar”.

Rival confirmado para los octavos de final de la Copa Argentina

Tras superar por 3 a 0 a San Martín de Tucumán en Santiago del Estero, River ya sabe a qué rival deberá enfrentar por los octavos de final de la Copa Argentina. Se trata de Unión de Santa Fe. Resta saber cuándo y dónde se disputará dicho encuentro, aunque se estima que sería posterior al duelo de octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad, que se jugará el 14 de agosto en Paraguay y el 21 del mismo mes en Buenos Aires.

¿Cuándo volverían los lesionados?

La enfermería de River cuenta con algunos lesionados de peso. Se estima que para el próximo fin de semana -el sábado 9 de agosto- ya regresará a las canchas Sebastián Driussi, quien sufrió una lesión en su tobillo izquierdo el pasado 17 de junio en el debut del Millonario en el Mundial de Clubes. Por otro lado, Maxi Salas y Lucas Martínez Quarta -ambos padecieron un esguince en sus rodillas- regresarían recién después del duelo de ida ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores.