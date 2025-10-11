River hoy: equipo vs. Sarmiento, detalles sobre las elecciones de noviembre y confirmación de Scaloni sobre Rivero

Con una importante cantidad de bajas entre convocados a sus selecciones, sanciones y lesionados, River ultima los detalles para recibir a Sarmiento este domingo desde las 19.15 en el Estadio Monumental, por la decimosegunda fecha del Clausura 2025.

Tras una seguidilla de tres derrotas consecutivas en el torneo doméstico, El Millonario cayó a la cuarta posición de la Zona B y buscará recuperar terreno ante el elenco juninense que está luchando por mantener la categoría. Por otro lado, desde el club se dieron a conocer los detalles sobre las elecciones de comisión directiva que se realizarán el primero de noviembre y en Miami Lautaro Rivero espera tener la oportunidad de hacer su debut absoluto con la Selección Argentina el próximo martes ante Puerto Rico.

El XI de Gallardo vs. Sarmiento

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, la probable formación de River para enfrentar a Sarmiento de Junín el próximo domingo es: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín De La Cuesta, Nacho Fernández, Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Driussi acompañaría a Maxi Salas en el ataque ante Sarmiento.

Scaloni se refirió al posible debut de Lautaro Rivero

En la conferencia de prensa que brindó tras la victoria de Argentina 1-0 sobre Venezuela, Lionel Scaloni dio una señal más que positiva con vistas al que podría ser el debut absoluto de Lautaro Rivero en la selección mayor.

“El martes seguramente jugarán todos los chicos que han venido nuevos. No han tenido la oportunidad hoy, pero ya sabía que el otro partido la iban a tener. Espero que la aprovechen y sigan de esta manera”, dijo el DT con vistas al duelo ante Puerto Rico que se disputará en el Chase Stadium que es casa de Inter Miami.

Publicidad

Publicidad

Los detalles sobre las elecciones de comisión directiva

Desde la web oficial de River se brindaron detalles a los socios sobre las elecciones de comisión directiva que se celebrarán en el club el sábado primero de noviembre, entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche. En las mismas estarán habilitados para ejercer su voto aquellos socios activos, mayores de 16 años y con una antigüedad de tres que tengan paga la primera cuota de septiembre.

¿Cómo se vota?

El club detallo paso a paso cómo se podrá emitir el boto para el que se empleará una boleta única.

Presentamos el DNI físico (obligatorio para acreditar identidad) al presidente de mesa, quien nos entregará la Boleta.

Insertamos la Boleta Única Electrónica en la impresora. Elegimos la lista o candidatos simplemente tocando el recuadro correspondiente en la pantalla.

Confirmamos nuestra elección y se imprime la Boleta con el voto registrado.

Colocando la Boleta impresa sobre el verificador podemos revisar el voto en la pantalla.

Regresamos a la mesa con la Boleta impresa plegada por la mitad. Depositamos la misma en la urna (una vez ingresada, el voto se considera emitido). Firmamos el padrón y recibimos el DNI.

¿Qué se vota?

Comisión Directiva

1 Presidente.

3 Vicepresidentes.

21 Vocales Titulares.

16 Vocales Suplentes.

Comisión Revisora de Cuentas

10 Fiscalizadores Titulares.

6 Fiscalizadores Suplentes.

Representantes de Socias y Socios

150 Representantes Titulares.

60 Representantes Suplentes.